灣區手記：死循環 ／文：尚東美

翻查班次，此前兩條航線每天僅3班，而且均是單程，其中琶洲港去中港城只有一班；港澳碼頭去琶洲港只有兩班，價錢方面，成人普通票要200多元人民幣，航程在兩個半小時左右，跟高鐵比起來，價錢分別不大，但時間就有點太長，尤其是開航前30分鐘便截止檢票，換言之整個行程至少花3小時以上，還未計辦理出入境手續的時間。如果是乘坐跨境大巴從廣州天河區到旺角，全程也不過3小時左右，價錢便宜三成，班次也頻密得多，因此從時間、價錢及班次密度而言，坐船非最佳選擇。

但要說航線沒價值又好像不是，琶洲港對面便是廣交會會場，又可轉乘有軌電車去廣州塔，從商務和旅遊角度來看也算方便，但為何最終還是要停航，或者這是死結。記得去年琶洲港通航就跟朋友討論過，有人覺得市區多一種往返香港的選擇很好，但班次嚴重不足，難以每次都適合自己行程安排，「為什麼不開多幾班」；但問題來了，開多一班代表成本增加，客量一旦不足便會虧損，然而相對地班次太少又吸引不到更多客量，沒有客量又怎敢加開航班，結果陷入死循環。

文：尚東美