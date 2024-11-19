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灣區手記：死循環 ／文：尚東美

【明報專訊】這個月初，經營廣州琶洲港航線的珠江客運宣布暫停所有往返香港中港城及港澳碼頭的航班，去中港城的航線去年5月才開通，只營運了1年半；去港澳碼頭的更是今年6月才開通，半年不到便取消。官方說法是要「優化航班，提升服務質量」，但推敲其一句「後續視市場需求考慮恢復」，估計停航原因就是乘客太少。

翻查班次，此前兩條航線每天僅3班，而且均是單程，其中琶洲港去中港城只有一班；港澳碼頭去琶洲港只有兩班，價錢方面，成人普通票要200多元人民幣，航程在兩個半小時左右，跟高鐵比起來，價錢分別不大，但時間就有點太長，尤其是開航前30分鐘便截止檢票，換言之整個行程至少花3小時以上，還未計辦理出入境手續的時間。如果是乘坐跨境大巴從廣州天河區到旺角，全程也不過3小時左右，價錢便宜三成，班次也頻密得多，因此從時間、價錢及班次密度而言，坐船非最佳選擇。

但要說航線沒價值又好像不是，琶洲港對面便是廣交會會場，又可轉乘有軌電車去廣州塔，從商務和旅遊角度來看也算方便，但為何最終還是要停航，或者這是死結。記得去年琶洲港通航就跟朋友討論過，有人覺得市區多一種往返香港的選擇很好，但班次嚴重不足，難以每次都適合自己行程安排，「為什麼不開多幾班」；但問題來了，開多一班代表成本增加，客量一旦不足便會虧損，然而相對地班次太少又吸引不到更多客量，沒有客量又怎敢加開航班，結果陷入死循環。

文：尚東美

相關字詞﹕琶洲港 珠江客運 灣區手記 大灣區

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