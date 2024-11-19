灣區熱搜：收「大房東」律師函經營受擾 有租戶擬搬走

指「大房東二房東」糾紛不應影響租戶

陳先生說，今年中留意到新仕誠在園區張貼「大字報」，亦看到創悅灣的澄清通知，「起初並不以為意，有什麼問題應該是他們雙方解決，不能影響到租戶」，沒想到租戶確實受到干擾，「有較長一段時間，升降機壞了不能用，整棟樓的人每日走樓梯，十分不便」。此外，有幾日不斷有保安上樓聲稱巡邏。陳說，本來園區貼大字報令人觀感就不好，還要停升降機及常常有保安在公司門外走來走去，非常影響業務。

另一方面，曾有新仕誠職員找上陳先生，着他改與新仕誠簽租約，最終被他婉拒：「我跟創悅灣還有合約在身，又簽多一份？恐怕不合規矩嘛。」最令陳擔憂的是後來收到新仕誠的律師函，敦促他要在9月27日前與新仕城簽約，否則要搬走，「我們又不是跟你（新仕誠）簽約，你跟二房東有拗撬也不應該搞到租戶吧」。陳說，新仕誠這做法令他感到十分擔憂，經思考再三，上月底還是決定搬走，「受干擾是考慮搬走的一個重要因素」。至於與創悅灣餘下合約怎處理，他說：「跟他們有商有量，在協商處理中。」

去年跟創悅灣租舖經營快餐店的王小姐說，創悅灣與新仕誠發生矛盾期間曾停電，當日已恢復，影響不算很大，也有新仕誠員工上門聯繫過，但沒表明一定要跟他們簽約或否則要搬走，快餐店現在仍繼續經營。她說：「跟創悅灣還有合約在身，如果有什麼情况，會從法律途徑解決。」