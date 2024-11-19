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港聞二

青協：今年戒毒個案 太空油佔三成

【明報專訊】新興毒品「太空油」濫用個案趨升，備受關注，香港青年協會青年違法防治中心稱，大麻和可卡因仍是青年最常吸食的毒品，但今年的跟進個案中，已有超過三成、合共6人吸食太空油，當中4人未成年，形容情况嚴重。防治中心指出，有隱蔽吸毒者誤以為毒品可幫助處理情緒，或相信自己可以有節制地吸食毒品。

指青年自以為有節制

防治中心稱，自2021年12月起已分別為198名青年個案及124名家人提供輔導和抗毒支援，當中有個案吸毒超過10年才被社工發現，最嚴重個案被法庭判監20年。在該198宗個案中，最常吸食毒品為大麻，佔五成，可卡因和K仔分別佔約27%和11%。

22歲的阿希（化名）是該中心個案之一，他半年前因藏毒被捕，接受中心戒毒輔導，最終被判感化令18個月。阿希15歲開始吸食可卡因，後來吸毒變成社交聚會，染上毒癮並出現情緒不穩和暴力行為。阿希接受輔導後努力修補與親友的關係，亦積極學習新知識，嘗試創業，遠離毒品。

另一個案的家長陳女士（化名），大兒子因販毒被判超過15年監禁，小兒子亦在家隱蔽吸毒一年，她除了傷心自責，亦感無助，出現抑鬱徵狀。社工為陳女士安排治療，處理失眠及情緒問題，最終她逐步走出陰霾，支持兩兒重過新生。

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