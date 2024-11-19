平機會：5年9宗保險投訴涉殘疾歧視 無自閉症個案

本報上周向平機會查詢，有保險公司拒為自閉症患者投保是否違法；平機會昨回覆，不會評論或判斷個案是否構成違法的歧視行為，但《殘疾歧視條例》訂明，除非服務提供者能證明為殘疾者提供服務會造成「不合情理的困難」，否則可構成歧視。

自閉兒生命建立發展社創辦人劉國威向本報表示，自閉童難投保的問題「多年來沒改善」，舉例他至今仍未能為患自閉症的兒子購買人壽保險，保險公司亦不會詳細交代拒保原因，「對所有自閉症或精神病患者都一刀切（拒保）」。他稱即使小部分家長成功為自閉症子女投保，承保條款亦較苛刻，包括長達5年的觀察期，「其間一旦住院求醫，都未必買到」。

險商：各有核保準則 部分願承保

香港保險業聯會稱，各險企對自閉症患者投保危疾或醫療保險「有各自的核保準則」，考慮因素包括投保人年齡、健康及治療情况等，提醒投保人須如實披露健康情况及病歷。聯會稱市面上有保險公司為健康狀况良好的自閉症患者承保，部分接受輕微至中度個案的危疾及醫療投保。

戴明鈞上周二在LinkedIn發帖稱曾為自閉症兒子投保，惟對包括僱主宏利在內的各保險公司如何對待智能正常且健康的自閉症患者，感極度悲傷及沮喪。