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欖隧私家車擬分時段收費 繁忙收45元議員指偏貴 未盡用流量紓屯公擠塞

【明報專訊】政府明年5月底收回大欖隧道專營權及調整收費。消息稱政府初步傾向私家車分時段收費，建議在繁忙時段、一般時段及非繁忙時段分別收45、30及18元，與現時劃一收費58元比較，減幅22%至69%不等；的士、貨車及巴士等商用車全日劃一收費。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為私家車繁忙時段收費45元仍偏貴，新方案下會有較多商用車輛轉用大欖隧道，令大欖隧道在繁忙時間更擠塞，但認為分時段收費有助分散車流，是可取做法；又相信新方案有助紓緩屯門公路交通的壓力。

運輸及物流局昨回覆稱，隧道營運涉及大量資源，政府必須恪守「用者自付」和「收回成本」的原則，故此收費須設定在收回成本的水平或以上，以維持隧道的正常和長遠運作。政府正繼續就此聆聽議員及運輸業持份者的意見，以制訂大欖隧道的收費方案，目標今年內將相關條例草案提交立法會審議。

非繁忙18元 較現價減兩至七成

運輸及物流局今年7月提出收回大欖隧道後的3個新收費方案。據了解，當局傾向採用分時段收費方案。以私家車為例，現時私車家劃一收費58元，據悉日後實施分階段收費，私家車繁忙時段收45元，一般時段收30元，非繁忙時段收18元。的士則全日劃一收28元，所有商用車43元。

田北辰稱40元才支持 除非蝕本

實政圓桌議員田北辰稱「一定反對」該方案，建議私家車繁忙時間減至40元，一般時段減至20元，非繁忙應免費。他指政府分析汀九橋車流/容車量比率臨界點為120%，現方案只達117%，私家車收費每加減2.5元，對汀九橋車流/容車量比率有1%影響，反映收費仍有下調空間，如發現收費低至會塞車才加價，「好過一早吊高嚟賣，永遠都唔再減」。田稱，據了解大欖隧道一年營運、維修費約4.5億元，估計按上述收費會「有錢賺」 ，冀當局提供數據，如調低收費會蝕本，他才支持上述方案。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培稱，私家車繁忙時間收45元，相信能吸引部分車輛由屯門公路轉行大欖隧道，紓緩屯門公路繁忙時間塞車情况。但相對屯公免費，他指欖隧收費仍偏貴，希望政府實施新收費後繼續審視車流，適時調整收費，冀盡用大欖隧道流量。

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