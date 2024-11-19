借身分證戶口予黑工 菲裔漢囚15月

入境處反偷渡情報局高級入境事務主任黃芷葶稱，該處早前展開反非法勞工行動，於餐廳拘捕4名從事清潔工的逾期逗留外傭，外傭在應徵時使用他人身分證，冒充他人身分工作。由於多人以同樣手法求職，該處跟進調查後發現，有人借出身分證給外傭或持「行街紙」者求職，並借出銀行戶口予黑工出糧，每月收取2000元報酬，而案中黑工每月亦可從非法工作取得約1.8萬元收入。

月酬2000 黑工月入1.8萬

入境處先後拘捕本案男被告及屬香港居民的菲律賓裔女子。調查發現男被告透過女子安排，將自己身分證及銀行戶口轉讓予該女子持「行街紙」的印度籍丈夫求職、工作及收取薪酬。涉案女子今年4月已被裁定非法轉讓身分證、串謀使用他人身分證、洗黑錢及串謀洗黑錢等8項罪名成立，判監36個月，其丈夫亦因從事非法工作及串謀使用他人身分證，判監15個月。

入境處提醒僱主查閱求職者的身分證時須核對身分證上資料及樣貌；而任何人無合法權限或合理辯解，將身分證轉讓給他人使用、保管或管有他人身分證，即屬違法，一經定罪最高可判罰款10萬元及監禁10年。