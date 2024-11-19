初選案判刑 市民通宵等旁聽 有周末起排隊 警戒備設阻車器

記者籌71個 公眾席404

47名民主派因初選在2021年被起訴，案件由國安法指定法官陳慶偉、陳仲衡和李運騰審理。罪成45人包括被控方指稱屬組織者的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨，被指參選的袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻、徐子見、楊雪盈、彭卓棋、岑子杰、毛孟靜、何啟明、馮達浚、黃碧雲、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、施德來、朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、呂智恆、梁國雄、林景楠、柯耀林、岑敖暉、王百羽、余慧明。

案中31人認罪，14人被裁定罪成；除了林景楠，其餘44人已還押逾兩個月至3年8個月不等，被告會因認罪或任從犯證人等因素而獲減刑。當中部分被告身負其他案件正在服刑，黃子悅就2019年理大暴動案被判囚3年1個月，劉頴匡和鄒家成同涉2019年七一闖立會案，分別判囚4年半及5年1個月，法官或考慮總刑期原則判刑。

根據《刑事訴訟程序條例》，若律政司不服刑期申請覆核，須於判刑後21天內提出書面申請，並取得上訴庭許可；如辯方就刑期上訴，則須在判刑起計28天內在上訴庭提上訴。被告亦可向上訴庭申請保釋等待上訴，刑期上訴覆核及保釋預計將擇日處理。

開放6延伸區 公眾可看直播

司法機構就聆訊派發共71張記者籌及404張公眾籌，正庭安排45個親屬席、30個記者席及5個公眾席，另開放6個延伸區域讓公眾觀看直播。翻查資料，西九龍法院於2021年下旬完成擴建第三法庭，被告席可容納多達50人，是次為翻新後全部被告首度列席庭內。

原今早聆訊 陳朗昇申改期

此外，記者協會前主席陳朗昇前年在旺角採訪朗屏邨特別業主大會，涉在場外拒絕出示身分證及與警員爭執，他受審後被裁定阻差辦公罪成，判監5天，獲准保釋等候上訴。案件原定今早於高院聆訊，陳朗昇昨在社交平台透露，為遷就初選案向法庭申請下午聆訊，法官決定改期在9個月內審理，司法機構網頁暫未顯示聆訊日期。

【案件編號：HCCC 69、70/22】

明報記者

（初選案）