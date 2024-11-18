初選案明判刑 被告分級成焦點 辯方力陳串謀罪不適用 學者料大部分至少判3至10年

明報記者 陳家怡 余卓祈

民主派「35+」初選案是本港以串謀顛覆國家政權罪檢控的首案，法官裁定罪成被告參與戴耀廷的謀劃，透過無差別否決財政預算案來推翻政治制度，定罪牽涉議會權力和選舉言論，有辯方曾在求情時爭議國安法判刑分級制不適用於本案。港大法律系前教授戴大為對各被告的刑期不感樂觀，預料多人起碼列作「積極參加者」而至少判囚3至10年。前刑事檢控專員江樂士則指案件仍在進行，不宜推測判刑，重申此罪能以不同方式干犯。

本案47名被告包括被指屬組織者的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和吳政亨。案中31人認罪，其餘16人受審後14人罪成，同被指串謀藉取得立會過半議席後不論優劣否決財政預算案，要脅特首回應五大訴求及逼其下台。法官今年5月就16名不認罪被告裁決時稱，五大訴求不可能達成，被告有共識運用否決權，戴耀廷提倡攬炒逐步逼特首下台並不空洞，會釀成憲制危機，非武力行為亦屬非法手段。

控方曾言難分 買兇喻組織者

針對顛覆國家政權罪，國安法設判刑三級制，分為「首要分子或罪行重大」、「積極參加者」及「其他參加者」，首要分子可判10年以上至終身監禁。控方在庭上拒絕指名道姓為被告分級，並稱困難，但認為組織者或始作俑者理應屬首要分子，正如買兇殺人的主謀，又認為法庭可將國安法的分級和刑期下限，應用在《刑事罪行條例》的串謀罪判刑。辯方則建議無被告應列為首級別，不少辯方大狀並認為串謀罪判刑不受下限限制，分級僅可參考。

戴大為：以議員否決權入罪令人髮指

江樂士：犯案明顯有不同方法

法官會否採用國安法分級制判刑尚待揭曉。現為印度O.P. Jindal Global University法律學院法律及國際事務學教授的戴大為（Michael C. Davis）估計，大部分被告至少被視為積極參加者，有可能重判甚至終身監禁；對於本案首度以議員否決權入罪，他認為立法工作往往盡用憲制允許的空間，若對嘗試依法行事的議員嚴懲甚至定罪，令人髮指。江樂士則認為涉案罪行嚴重，不宜猜測判刑，又重申犯下該罪行明顯有不同方法。

辯方冀列戴耀廷「其他參加者」

官指「大膽」拒信納角色輕微

被指構想「35+」計劃的戴耀廷之刑期結果備受關注，戴雖早已認罪，但在16名不認罪被告的裁決中，法官裁定他是首腦及主要推手，指他撰寫〈立會過半是大殺傷力憲制武器〉等文章提及否決財案和攬炒，闡明謀劃目的是推翻現有政制。辯方求情時建議列戴為「其他參加者」，以判囚3年為量刑起點，認罪獲減刑三分之一，被法官形容有點大膽。

辯方曾力陳，戴耀廷與其他人是以非暴力手段用憲法權力爭取普選，一夜間變成非法，戴在國安法生效不久退出初選，不應追溯其之前行為懲罰他，何况他非參選者，無法否決，他當時真誠誤信否決不違法。辯方又呈上戴昔日同事港大法律學院講座教授陳弘毅、首席講師張達明及戴撰寫的求情信，稱戴畢生追求法治、有學術成，對社會貢獻良多。法官明言拒絕接納戴角色輕微，比喻有人寫下打劫計劃，可考慮以該紙條作證物。

官明言何桂藍鄒家成激進

除戴耀廷外，法官裁決時多次提到有被告曾公開表明否決，故相關被告的罪責會否更重亦成為焦點。例如前公民黨黨魁楊岳橋搶開記者會許下莊嚴承諾，岑敖暉在抗爭派記者會發言。法官特別提到，何桂藍是政見最激進參與者之一，她可能認為戴不進步，而鄒家成的信念較激進，他與梁晃維、張可森發起「墨落無悔」聲明填補戴的「留白」。

案情亦指，相關謀劃涵蓋議會、國際、街頭及工會四大戰線，法官質疑毛孟靜涉國際戰線，毛更曾獲戴耀廷諮詢意見，辯方則澄清毛和黃之鋒提出向外國求助並非本案控罪。另外，案中傳統泛民多為資深議員，來自不同行業或專業界別，抗爭派則多為「90後」政治素人，具社運背景。法官如何衡量各被告罪責及求情因素，將在明日判決揭盅。

明報記者

（初選案）