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港聞二

孫玉菡：技工專才來港須做指定行業

【明報專訊】政府上周四公布「2023年人力推算」報告，2028年的勞動人力缺口料擴至18萬。勞工及福利局長孫玉菡昨稱，熟練技術人員的短缺堪稱「嚴峻」，明年中將交代引入外地技術工種專才來港的細節，當局將要求專才從事「欠缺（人力）的工種」，直至他們取得永久居留權。

滿7年獲居權為止

今年《施政報告》提出吸引具經驗的指定技術工種專才來港。孫玉菡昨在無綫《講清講楚》稱，政府推算至2028年本港欠缺約6萬名熟練技術人員，佔總需求近14%；但未來3年最多輸入1萬人來港，「（指定工種）一定是選擇我們最需要、最欠缺的工種」，例如水電技工，或高端製造業工人。

孫稱政府將限制引入的技術專才從事指定行業，但獲得永居權後，便「不能釘死人哋，一定要做某一份工」。不過他指工人從事單一工種滿7年，「已有事業基礎，已做得很好，相信大多數都會繼續在那（行業）發展」。

擬津貼鼓勵婦女銀髮就業

有勞工界代表建議先提高勞動參與率再輸入外勞，孫稱本港勞動參與率相較日本、新加坡等鄰近地區是「低一點」，但政府不能「夾硬強迫別人工作」，將續透過再就業津貼計劃，鼓勵「心思思」、「心大心細」的婦女及銀髮一族重投職場。

此外，政府曾稱今年內完成檢討「兩元乘車優惠」。被問及能否按時完成檢討，孫稱會適時交代，重申受惠年齡將維持60歲或以上。他解釋，「樂悠咭」實名制推行近3個月，長者仍需習慣，加上每月出行形態亦會有變，當局需參考多幾個月的數據。

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