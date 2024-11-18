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港聞

港聞二

政府發兩聲明 斥外國律師團抹黑黎案安排

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力罪，周三（20日）續審。特區政府昨就黎智英案發出兩份聲明反駁外國政府及團體等，包括譴責「黎智英海外國際法律團隊」就黎智英案及相關羈押安排，再次發布虛假信息和抹黑，政府澄清黎智英單獨監禁的安排屬其意願。

「國際法律團隊」成員日前經英國大律師事務所Doughty Street Chambers發新聞稿，並引述「聯合國任意拘留問題工作組」於9月26日的意見，指黎智英長期被單獨羈押，呼籲立即釋放黎等。

稱單獨羈押屬黎意願

特區政府發言人昨午澄清，有關黎智英與其他囚犯中止交往的安排，多年來是根據黎智英的意願，並由懲教署經考慮所有相關因素後依法安排，稱黎智英真正的代表律師已表明黎在獄中獲適切治療及待遇，但「國際法律團隊」繼續蓄意發布虛假信息，誤導聯合國及濫用其機制，令人震驚；又批評該團隊多次顛倒是非，公然抹黑香港司法制度，行徑完全有違法律執業者的專業操守。

另外，特區政府於昨日凌晨發稿，就近日有外國政府、官員及媒體等對香港特區維護國家安全及黎智英案作出偏頗及誤導言論，表示強烈不滿和反對，指倡議某種背景的人或機構不應就其違法行為受法律制裁，等同給予有關人士犯法特權，完全違反法治精神，促請外國人及組織不要干預香港審訊。

相關字詞﹕勾結外國勢力 黎智英案 黎智英

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