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港聞

港聞二

月賺逾百萬 黑幫操控賣淫28人落網

【明報專訊】警方搗破由黑社會控制、提供一站式服務的賣淫集團，以依靠他人賣淫收入為生、違反逗留條件等罪名拘捕28人，包括18名性工作者，據悉她們主要來自泰國及印尼。該集團由今年初開始營運，至今已賺取逾1000萬元佣金。部分被捕骨幹成員及性工作者已被起訴，今日在東區裁判法院提堂。其餘被捕者獲准保釋候查。

18性工作者多自泰國印尼

行動共拘捕4男24女，包括骨幹成員、業主及性工作者，年齡24至65歲，分別涉嫌「依靠他人賣淫收入為生」、「控制他人而目的在於使他人賣淫」、「洗黑錢」、「違反逗留條件」、「出租處所以供用作賣淫」。警方檢獲逾11萬元現金、多個名牌手袋、避孕套及潤滑劑等，相信已瓦解一個由黑社會控制的賣淫集團。

分工明確 肉金一半交佣

港島總區反三合會行動組總督察郭進傑稱，賣淫集團自今年初租用並控制灣仔區商住大廈超過20間劏房，用以俗稱「一樓一」從事賣淫活動，透過在港居住、持香港身分證的非華裔人，安排海外同鄉到劏房提供性服務，每次肉金約400元，集團五五分帳。警方指集團分工仔細、具規模，其控制的劏房數量相信每月可為集團帶來逾100萬元收益。集團會安排成員巡視劏房，以確保性工作者按時工作，並向她們收取賣淫收入，以及在其火炭倉庫運輸賣淫用品至劏房，確保單位運作正常。

4業主涉出租劏房賣淫

警方調查後鎖定骨幹成員，上周五（15日）展開行動，在目標大廈附近拘捕正前往巡視賣淫活動的骨幹成員，以及派發賣淫用品的集團成員；同日於九龍城區及荃灣區拘捕懷疑安排海外性工作者來港及清洗黑錢的兩名持身分證非華裔女子。探員又到灣仔區商住大廈放蛇，拘捕18名女子，年齡24至42歲，全部持旅遊證件來港，相信為集團所操控的海外性工作者。其後拘捕4名業主，涉嫌長期出租其單位作賣淫用途。據悉，賣淫集團由黑社會14K操控。

相關字詞﹕違反逗留條件 依靠他人賣淫收入為生 賣淫

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