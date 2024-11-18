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港聞

港聞二

李家超APEC向習近平匯報獲鼓勵

【明報專訊】特首李家超昨日（17日）結束在秘魯的外訪行程，他說出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，向國家主席習近平匯報本港經濟和發展情况，稱對方關心和了解本港現况，亦給他鼓勵。此行見證本港與秘魯簽署自貿協定，他預計半年後生效，又透露正探討與秘魯等4個拉美國家組成的「太平洋聯盟」商討自貿協定（相關新聞刊A11）。

與秘魯自貿協定料半年後生效

李家超昨結束一連5日在秘魯出席APEC峰會的行程，被問到與會期間多次與國家主席習近平交談，他說有向習近平匯報本港經濟及發展情况，對方一直關心和了解本港現况，自言深受啟發，感謝其關心和指導。他引述習近平談及秘魯的文化和農業資源、內地農業發展，亦討論到中國有份投資的秘魯錢凱港對航運、物流和供應鏈的貢獻。

總結今次行程，李家超認為達至三大成果，包括展示香港在參與推動區域經貿合作和開拓多元發展機遇的積極，發掘南美市場的新增長點，以及加強與東盟的關係。對於本港與秘魯的自貿協定，李表示仍需經過法律程序，料半年後正式生效。

他稱是次協定涵蓋範圍廣，相信兩地貿易增長將會加大，料有助內地貨物經香港轉口到秘魯，本港亦能提供採購、品質監控、營銷、法律、會計、金融等專業服務；又說更多秘魯產品來港，有助航運和物流業發展。對於會否增加到秘魯的航班，李家超說政府會大力推動，但要顧及需求等因素。

稱重視歐美市場 尋機會到訪

他透露正探討與由秘魯、智利、哥倫比亞和墨西哥組成的「太平洋聯盟」商討自貿協定，進一步開拓拉美市場。今次是李家超上任後首次出訪南美，但他至今未曾到訪歐美，他稱政府同樣重視歐美等傳統市場，倘有合適機會，他或其他官員會到歐美。

本港正爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），李家超先後與新加坡、越南及馬來西亞領導人會晤，引述對方稱繼續支持香港加入RCEP。

相關字詞﹕太平洋聯盟 自由貿易協定 秘魯 習近平 李家超 APEC峰會

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