飛機伴三跑10公里賽 「一生人一次」 跑手興奮讚賽道新鮮「好好跑」 細雨無礙心情

1.1萬人參賽 羅映潮港女最快

賽事分10公里、5公里、3公里及輪椅賽，參賽名額共1.2萬個，逾3萬人報名，超額近倍。昨早7時許，跑手冒雨抵達亞博館安檢及報到，隨後乘專車前往賽場，不少跑手甫下車便跑往起步區熱身。

首場賽事「女子精英組」於8時起跑，肯尼亞選手卓蒙（Loice Chemnung）以30分25秒率先衝線；港將羅映潮則以35分34秒成本地最快女跑手。羅稱昨早沒陽光，加上起跑時已停雨，有助跑手取佳績；又說比賽期間有飛機在旁邊，感覺很神奇及興奮。羅突破個人最佳時間35分52秒，尚算滿意，今次是她今年最後一場10公里賽，將備戰日本半馬。

十公里挑戰組則於8時半起跑，政務司長陳國基、運輸及物流局長林世雄、文體旅副局長劉震等官員主持起跑儀式。以約33分02秒衝線的本地長跑運動員陳家豪認為賽道十分漂亮，有新鮮感，「一生人一次機會」，但賽道有些少急彎及逆風，現場亦非常大風，沿途未有留意附近飛機。他理解跑道設於禁區，故安檢時間長。

跑手讚廁所足安檢快

奪得女子先進5組第二名的關小姐稱，雖然有部分路段無風或逆風，但整體賽道非常平坦寬闊，亦可近距離與飛機一起跑步，形容賽道「好好跑」；她稱今次賽事較首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松的安排好，除有足夠流動廁所，安檢過程亦很順暢和快，有足夠時間熱身。據本報記者觀察，起步區附近至少60個流動廁所，終點附近亦有多個。

歷時8年斥資1415億元興建的機場三跑系統下周四（28日）啟用。機管局主席林天福稱，機場客運和貨運量現已回復至疫情前的85%至90%，預計聖誕節可回復至疫前水平。