大學生入行 喃嘸師：同業昔百人今過千

自言月薪靠利市「無得預」

45歲的梁俊13歲入行，至今32年。他說，剛入行依靠家屬封利市，亦會勸新人入行前一定要先有份工，邊做兼職邊拜師學藝，「否則跟我們只會做乞兒」。至於收費，梁形容「與請律師一樣，你試試請清洪貴不貴？」網上曾討論喃嘸師傅月薪可達7萬元，梁說自己的「無得預」，通常是家屬封利市；至於在殯儀館工作、年資較深的師傅，若一日跑3場「都很難」。

梁留意到，在主張殯儀從簡的今天，本港喃嘸師傅較數十年前不減反增，「剛剛入行只有百幾二百，但到今日，我想都過千個；我手機儲存的電話都不止500個了」。他說，坊間很多兼職喃嘸師傅「開六收九」，僧多粥少下變相難做了。至於入行條件，他認為是人品，「不可以自私或只向錢看」。

徒弟冀發揚 初期兼職數份

同場30多歲的黃智顯在元朗這場齋事負責破地獄儀式。他說，轉圈、跳火盆等高難度動作要練習約一年，算是初出茅廬，秘訣是保持鎮定，「聽清楚個鑼鼓響什麼節拍」，以及時間累積。千禧年代中五畢業後，黃曾加入另一派別做喃嘸師傅，後來認識梁俊，2016年轉投其派別，至今第八年。訪問中黃總把師父掛在口邊，憶起首一兩年無人工，要等梁俊認同自己，又稱當初靠幾百元「車錢」及做數份兼職維生，「外界框死了我們掙很多錢，但其實也不算很多」，他希望能將傳統發揚光大。

坊間有云「讀不到書就出去當喃嘸」，但也有人從中發掘到意義。同場的喃嘸師傅、22歲的陳灼軒在內地長大，父親與爺爺均為喃嘸師傅，幾歲起已跟長輩看法事，「細個成日被人話『喂喃嘸仔，喃嘸仔』，但又會感難受」。直至多年前外婆過世，發現喃嘸師傅超度先人與對在生者的意義，故在大學修畢傳媒學位後決定入行，至今約1年，且父親年紀老邁，「不想他太辛苦，所以接任」。對於坊間對行業的批評，他說「也算是受人錢財、替人消災吧」。