侍死侍生破地獄 喃嘸聲減情亦篤

明報記者 陳在心

《破．地獄》顧問：生者感受最重要

上周六傍晚6時，港鐵元朗站旁的南邊圍村口響起鑼鼓聲，劃破寂靜——事緣一名年屆九旬的村民過身。村口搭起臨時靈堂，配以村旁老字號李炎記的花牌，讓親屬拜祭。先人的彩色肖像在一片花海微笑面向來者，兩旁輓聯歌頌她的三從四德。面向靈堂右側，直系親屬身穿白孝衣，頭綁別有白色繡花襟針的白帶，默默燒金銀衣紙。

圍村齋演「目連救母」 打足6小時

有份主持法事的喃嘸師傅梁俊為《破．地獄》當顧問，當晚指揮團隊上演真實版。梁說父親在這條村長大，村民互相認識，「（打齋）都做了三代」。他解釋，除了喜歡新界的人情味，圍村齋事的儀式與平日在殯儀館所見的「廣東齋」亦有異。圍村齋又稱「寶安齋」，儀式中開壇及鑼鼓彈奏均有別，而且因空間大、參與者眾，會加入重頭戲「走五門」，以故事「目連救母」為藍本，由喃嘸師扮演土地公、守門童子等，念着「亡者何處去」，上演尋找亡魂的喃嘸戲。

到破地獄環節，寶安齋的喃嘸師會先用石灰粉在地上寫符，為先人「開通冥路」，而場上沒放置瓦片。紅袍喃嘸師會圍着中央的火盆行走，舞動手中桃木劍，拋高、轉圈，再接穩。到最後的「跳油鑊」，喃嘸師把一口水噴向火盆，即躍過猛然翻騰的火舌，寓意帶先人脫離地獄火海，找到輪迴的路。

「不止先人要超度，生人都要破地獄。」電影中的金句對梁俊來說亦所言甚是。他自言打齋期間最注重的是家人的感受，「如果殯儀做到和洽，證明親情好，親情好，先人就舒服」。

有村民盼喪禮多元 村長嘆儀式簡化

南邊圍村現時是一條雜姓村，有5名村長，圍村司理說男丁約900人。年約40歲的村民姚先生坐在面向靈堂右側、飯堂前由膠櫈隨意組成的「觀眾席」，翹起二郎腿，與親友邊聊天邊看走五門。他直言最喜歡看破地獄，憶述10多年前一場圍頭齋可有200至500人參與，慨嘆少子化及愈來愈多村民搬進市區後，規模大不如前，認為圍村打齋「應該要保留，簡化了就什麼都沒有了」。

坐在前面、年近七旬的陳太說，先人是她的親戚，為了這場喪事與村民摺了兩天元寶，足足塞滿五六個黑色膠袋，「圍村人就是這樣，一呼百應」。對於現代殯儀偏好一切從簡，陳太說「難說喜歡不喜歡、可惜與否」，笑稱自己比較開通，「以前華人殯儀傳統要入土為安，現在只求心之所安」。在旁的22歲孫女說，最近參與九龍殯儀館開放日，當日有靈堂音樂會、講座等，讓她意識到喪禮「不應只有複雜與簡化之別，而是應追求多元」，稱圍村的齋事更是讓家屬互相問暖的場合。

七旬葉姓村長說，村民間互相協作籌備喪事「一向都如此，人家幫助你，你也幫助人」，樂見村民相處融洽，惟嘆儀式已簡化，「以前守夜也會守足兩日」。不過他不認為喃嘸是夕陽行業，始終會有人需要。至於哪種儀式，村長笑言「視乎意義，和金錢吧」，又不忘補充「最重要的，仍是要照顧生者的感受」。

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