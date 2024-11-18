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港聞

港聞二

未忘抗愛滋初衷 「醫病亦醫心」

【明報專訊】白袍胸襟處的「紅絲帶」徽章，曾德賢戴了10多年。他說，戴這枚徽章是希望能讓求診的愛滋病人更自在，也提醒自己，不要忘記這一群人需得到更多關注，而這亦是他30載堅守公營醫療系統前線的初心。行醫路上，曾德賢陪伴一個個愛滋病人及其家庭走過艱難時刻，亦有曾醫治過的病人前來探望他，分享沒有病痛的生活。

紅絲帶象徵着對愛滋病毒感染者的關心與關懷，這是曾德賢一直堅守在公院前線的原因。瑪嘉烈醫院2000年起向愛滋病患者提供住院服務，2009年起設門診，曾德賢一直走在最前線，十分清楚愛滋病人的脆弱與敏感，以及面對的歧視與誤解，「很多人不願主動求診，不想承認自己是HIV陽性」，需要更多關注，故他立志留在公院系統。

難忘肺癆寡婦中招

心理學家社工齊援

「不止醫病，亦需醫心。」曾德賢說，愛滋病背後有很多社會問題，病人需多方支援，曾有中年女病人因肺癆入院，測出愛滋病毒陽性，才知是丈夫傳染，而丈夫不久便因病離世，留下她和一個兒子。成為寡婦的病人身心煎熬，「當時我哋醫好佢嘅肺癆，撳住愛滋病，亦有臨牀心理學家幫佢梳理情緒，有社工喺經濟上支援」，整個團隊就這樣幫助這對母子渡過難關。

醫生與病人重逢不總是壞事，約一年前，該名女病人來探望曾德賢，說兒子已長大，準備結婚，自己的愛滋病毒量亦很穩定，肺癆亦沒再發作。

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