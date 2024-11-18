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兩度抗疫 曾德賢：需更多專醫 指大流行難免 退休續研傳染病

【明報專訊】因感染肺炎而對傳染病產生興趣，又曾經歷SARS和新冠兩大戰役，瑪嘉烈醫院顧問醫生（內科及老人科）、醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢因在傳染病領域的貢獻，獲選醫管局傑出員工。在公院前線30年，曾德賢見證生命的脆弱、病毒的兇狠。明年將退休的他認為，未來無可避免會再爆發大流行，寄語後輩「繼續戰鬥」，而他與傳染病的交鋒亦不會停止，將繼續醫治病人和研究。

明報記者 楊晨

堅守前線30年 膺醫局傑出員工

「你未必會有心臟病，但一定有過傳染病，可以係感冒、傷風咳。」曾德賢1992年任實習醫生期間感染肺炎，治療曾試新藥，這次經歷令他對傳染病產生興趣。1994年他赴澳洲進修，其間前往所羅門群島研究瘧疾，曾以自己身體為誘餌，捕蚊做研究。當時他只穿短褲赤着膊，吸引蚊子叮雙腿，笑言自己的行醫路真正始於「足」下。

肺炎啟入行路 曾「捨身」研瘧疾

作為本港首批本地培訓的傳染病專科醫生，曾德賢在SARS和新冠兩次大流行都站在最前線，「冇諗過成世人可以面對兩次咁大嘅社區型傳染病」。2003年剛結束專科培訓即遇SARS爆發，瑪嘉烈醫院作為指定醫院，接收全港逾三分之一確診者。

SARS初期物資短缺，他憶述當時用過的N95口罩裝入雞皮紙袋掛起，留待翌日重用。前線醫護需面臨嚴格的隔離措施，一個月不能回家，「食飯要喺『自閉位』，落班後返到『囚室』，唔可以周圍走」，令他深感孤獨。他透露有60多名同事中招，慶幸無人離世。

新冠疫情爆發時，曾德賢已是傳染病中心醫務總監，但亦是整個團隊中唯一曾對抗SARS者，因此有些擔心，但慶幸其他新人無懼疫症，一句說話「揀得傳染病呢科就做好準備」令他欣慰。他們沒沿用SARS時的「dirty team」稱號，而是叫自己「wet team」，因為是「敢於落水嘅人」。

SARS感孤獨 喜新人無懼新冠

持續3年多的新冠疫情，曾德賢經歷許多揪心時刻，第五波疫情許多年長病人需插喉輔助呼吸或餵食，非常辛苦，他作為醫生，每當「要做好艱難的決定，會唔會再有一個侵入性的治療」，他和團隊都盡量與病人及家屬溝通，決定採用積極搶救還是紓緩治療。

曾德賢認為未來無法避免再爆發大流行，重點是如何應戰。他指現時公院有1200多張一線隔離病牀、600張二線隔離病牀，可抵抗小型爆發，倘再爆發大流行則需妥善利用各社區隔離設施。

行將退休，最令曾德賢自豪的是傳染病中心團隊，他相信同事日後會做得比他好；不過，現時傳染病專科醫生不足，公院系統僅有14名傳染病專科醫生，他希望有更多有心人加入，寄語後輩「繼續捱」。他慨嘆人類在病毒面前很渺小，需持續戰鬥，未來他只是退出行政崗位，會更專注病人個案及醫學研究。

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