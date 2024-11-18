「標價遠低於估值」 市局：沙浦道不開標正確

總監：勉強批標樓市雪上加霜

韋志成回應社會有意見認為局方「不看標而直接落閘」做法是「作繭自縛、閉門造車」，重申由於市建局只收到一份標書，入標者額外新增與招標條款明顯有差異的條款，按入標時期樓市表現仍疲弱，加上預視九龍城區屬未來新樓供應重鎮，以及日後此區新樓供求情况，不難估計入標者對項目作價將顯著低於市場預期的水平，所稱「希望市建局財務收益不受損害」的說法，值得商榷。

他說，在此情况下，若市建局勉強批標，不但違反審慎理財原則，若按一貫程序批標後公布標價，對當時已相當低迷的樓市來說只會是「雪上加霜」，會進一步打擊物業銷情，對提振物業市道沒半點幫助，收回標書及不審議標價的決定是最合理、公平及負責任做法。

韋稱在整個審標批標程序完成並公布結果後，市建局會開啟標書標價，作內部分析。沙浦道項目的審標批標程序早前已完成，從開標價之後得出的結果，證實當時作出「不批標、不開標」的決定正確，相信若公布標價，對樓市會造成一定衝擊和連鎖反應。

市建局團隊已着手研究自行發展該項目，並考慮需獨力承擔發展成本及各方面的風險，建築費用只佔總成本、即收購開支和建築費不到四成，對局方現金流的壓力可控。