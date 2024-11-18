明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

自動執藥機釋放院舍護士時間

【明報專訊】很多長者和長期病患者每日都需要服食多種藥丸，但每日幾次、每次組合和分量都不盡相同。院舍為了避免院友自行服藥時出錯，通常都要當值護士用上很多時間去人手執藥和核對，卻壓縮了護士原來的護理工作。為了釋放護士的時間，有非牟利機構旗下院舍在幾年前開始轉用自動執藥機，至今效果理想，吸引同業參觀取經。

明報記者 薛偉傑

攝影 鍾林枝

東華三院副主管（社會服務）袁漢林表示，他們2017年開始籌備，在香港仔東華三院賽馬會復康中心引入自動執藥機（又稱「自動配藥機」）和自動核藥機，2018年逐步推行，以減少人手執藥時間和壓力。

當時有這個決定，有兩個原因。第一，因為有感人手執藥和核對實在太勞力密集，不應該佔據護士那麼多當值時間。以上述東華三院賽馬會復康中心為例，一共居住千餘個院友（700多名殘疾人士和約360名視障長者），分成18個單位。平均每個單位居住近60個院友，早晚兩更每更有兩個護士當值。由於每個院友每日大約要吃4次藥，以往每個單位每日大約需要一個護士用上3至4小時去人手執藥（大約60 x 4 = 240包），之後需要另一個護士用上3至4小時去人手核對。

袁漢林強調，護士主要工作應是照顧院友護理需要，包括為部分院友做日常基本檢查等。况且，人手執藥時間長，若其間有院友表示不適，又或者有醫生或家屬打電話來，與護士討論某些院友病情，會否令正在執藥的護士分心？以往亦確實曾經出現極少數執錯藥的情形，在核對或派藥時發現和糾正了，但仍然不是最理想的。

日韓相關技術成熟 港公院引進同類設備

第二，日本和韓國早已大規模用機器來自動化執藥和核對，相關技術相當成熟和穩定。在2003年他到日本考察時，發覺當地安老院舍已正在使用自動執藥機。到2006年，香港伊利沙伯醫院亦開始使用韓國JVM公司同類設備。所以，他們在2017年獲得東華三院董事們同意捐款支持後，就公開招標，結果由JVM公司香港代理商得信醫療有限公司中標。

當時全程參與推行計劃、現時在東華三院小欖峻庭院舍擔任副院長的伍九嫺回憶稱，為確保由人手執藥平穩過渡至機器執藥，讓員工熟習有關流程，在2018年先從東華三院賽馬會復康中心18個單位選出6個作為先導單位，每個先導單位最初先將約三分之一院友（約20人）的藥物改由機器執藥和核對，之後逐步提高使用機器比例。用了近兩年來全面推行，其間該院舍中央藥管處需要增聘小量配藥員，來負責操作自動執藥機和自動配藥機。

全面推行機器執藥和核對後，護士每次派藥時，仍然需要使用平板電腦，跟每名院友再核對5項資料（姓名、時段、服用藥物、服用分量、服用方法等），守住最後一關。

整體來說，每個單位早晚兩更每更約可以釋放出「半個護士」（相當於25%人手）來加強護理工作，尤其是照顧殘疾院友等。

袁漢林表示，自從該院舍成功轉用自動化機器來執藥後，本地很多安老和殘疾人士院舍都派人來參觀取經。社署近年亦決定，將這類設備納入「樂齡及康復創科應用基金」核准項目內，院舍採購這類設備時，可以申請資助。伍九嫺表示，同屬東華三院旗下、今年2月開始接收院友的小欖峻庭院舍，亦已使用JVM兩套同類設備，其中一套為最新型號。

新型號改良AI核對程序 降誤報機率

兩者分別是舊型號是在藥丸入袋後，才以人工智能（AI）技術核對是否正確；由於膠袋遮蓋，多少會有一些誤報（False Alarm）。最新型號是在挑選出藥丸後就核對，正確才入袋；由於沒有膠袋遮蓋，出現誤報的機率更低。

但袁漢林指出，現時兩個院舍的員工還需要用人手將院友的藥單重新輸入電腦，才可以讓JVM設備運作。他希望，兩個院舍電腦系統將來可以對接醫管局，直接取得電子藥單，省卻人手重新輸入工序。此外，他希望，政府官員近期討論社區藥房真正推行時，也會採用這類設備。

相關字詞﹕護士 院舍 人手執藥 得信醫療 袁漢林 賽馬會復康中心 東華三院 自動配藥機 自動執藥機 創科線

上 / 下一篇新聞

侍死侍生破地獄 喃嘸聲減情亦篤
侍死侍生破地獄 喃嘸聲減情亦篤
大學生入行 喃嘸師：同業昔百人今過千
大學生入行 喃嘸師：同業昔百人今過千
採訪手記：邊談邊食如盛會 撲火照片掀關注
採訪手記：邊談邊食如盛會 撲火照片掀關注
飛機伴三跑10公里賽 「一生人一次」 跑手興奮讚賽道新鮮「好好跑」 細雨無礙心情
飛機伴三跑10公里賽 「一生人一次」 跑手興奮讚賽道新鮮「好好跑」 細雨無礙心情
政商界逐領袖盃 田總呂錦豪奪魁
政商界逐領袖盃 田總呂錦豪奪魁
李家超APEC向習近平匯報獲鼓勵
李家超APEC向習近平匯報獲鼓勵
月賺逾百萬 黑幫操控賣淫28人落網
月賺逾百萬 黑幫操控賣淫28人落網
政府發兩聲明 斥外國律師團抹黑黎案安排
政府發兩聲明 斥外國律師團抹黑黎案安排
孫玉菡：技工專才來港須做指定行業
孫玉菡：技工專才來港須做指定行業
初選案明判刑 被告分級成焦點 辯方力陳串謀罪不適用 學者料大部分至少判3至10年
初選案明判刑 被告分級成焦點 辯方力陳串謀罪不適用 學者料大部分至少判3至10年
官稱靠區諾軒證供立案 倘屬「金手指」或減刑六成 3情况可下調分級 4從犯證人同冀適用
官稱靠區諾軒證供立案 倘屬「金手指」或減刑六成 3情况可下調分級 4從犯證人同冀適用
兩度抗疫 曾德賢：需更多專醫 指大流行難免 退休續研傳染病
兩度抗疫 曾德賢：需更多專醫 指大流行難免 退休續研傳染病
未忘抗愛滋初衷 「醫病亦醫心」
未忘抗愛滋初衷 「醫病亦醫心」
油躉撞沉漁船 6獲救1失蹤
油躉撞沉漁船 6獲救1失蹤
灣區熱搜：招商港口全球拓智能碼頭 籲港跟大勢 場地小貨量跌或不易轉型 倘顧減排應改造
灣區熱搜：招商港口全球拓智能碼頭 籲港跟大勢 場地小貨量跌或不易轉型 倘顧減排應改造
灣區熱搜：受制各地IT政治 港口智能化出海不易
灣區熱搜：受制各地IT政治 港口智能化出海不易
灣區熱搜：蛇口設博物館 展招商局百年史
灣區熱搜：蛇口設博物館 展招商局百年史
日韓產品銷量最高 JVM在港市佔率逾50%
日韓產品銷量最高 JVM在港市佔率逾50%
「標價遠低於估值」 市局：沙浦道不開標正確
「標價遠低於估值」 市局：沙浦道不開標正確
【Emily】律政司兩人再戴四方帽 張國鈞DPA畢業 邀阿女觀禮
【Emily】律政司兩人再戴四方帽 張國鈞DPA畢業 邀阿女觀禮
【Emily】導賞溫提小心手機 污水廠開放日 市民登頂睇淨化
【Emily】導賞溫提小心手機 污水廠開放日 市民登頂睇淨化
【Emily】婚齡900年 老友記再說我願意
【Emily】婚齡900年 老友記再說我願意
【Emily】禮物包送暖 騎師落地做包裝工
【Emily】禮物包送暖 騎師落地做包裝工
【Emily】知識產權署劇團合製話劇學校巡演
【Emily】知識產權署劇團合製話劇學校巡演