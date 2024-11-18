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灣區熱搜：受制各地IT政治 港口智能化出海不易

【明報專訊】熟悉海外業務的招商局港口集團海外綜合業務開發總監佘振武表示，港口智能化能減少人手需求，可降低成本及安全風險，以公司的土耳其項目為例，因當地通脹，CPI指數一度升逾70%，「這兩年他們工資翻了兩倍，今年又要加。如果工資無限制地提升，成本就會失控，所以自動化是未來趨勢，減少相關人為因素造成的經營不確定性」。故即使智能化所費不菲，仍值得投資。

招商港口2024年已於港口智能化、自動化投入3億元人民幣，未來還會加大投資規模，包括已聘請頂級團隊升級「招商芯」系統，目前在大連、湛江、深圳已用上，海外則已於斯里蘭卡、巴西、希臘、意大利等地試行，料今年底至明年初可全面鋪開，「每個碼頭有不同屬性、個性，這個系統不是『複製黏貼』，而是根據碼頭需求、符合該國法律法規，根據當地口岸、海關的要求進行升級改造」。

不過，港口智能化的海外拓展進程並非一帆風順，「像土耳其，整體IT系統相對比較落後，對我們的系統就有不接受、抵制，甚至懷疑的過程，像擠牙膏一樣，整個進展較慢」。佘又提到，受政治影響，不少國家擔心數據安全，「我們把伺服器在全球佈局，讓人相信我們不是全部數據要調回來（中國），讓人放心。慢慢隨着用戶愈來愈多，接受的人也會愈來愈多」。

相關字詞﹕貨運 智慧碼頭 大灣區

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