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灣區熱搜：招商港口全球拓智能碼頭 籲港跟大勢 場地小貨量跌或不易轉型 倘顧減排應改造

【明報專訊】中央和特區政府多次強調要鞏固香港作為國際航運中心的優勢，招商局港口（0144）母公司招商局港口集團海外綜合業務開發總監佘振武認為，香港航運業過去是內地「教科書」，但近年貨運量下跌，或難以像內地碼頭般智能化改造。他說智能化始終是未來大勢，招商局從2017年改造深圳媽灣智慧港以來，陸續於全球啟動自動化轉型，人力大減80%之餘，效率提升30%，最新管理系統今年底至明年初全面啟用。

明報記者 林迎

招商局港口集團現時透過招商局港口於香港經營港口業務，包括控股招商貨櫃及參股現代貨箱碼頭（MTL）。佘振武月初受訪稱，香港航運業歷史悠久，曾是內地學習榜樣，無論人才、服務質量都是「教科書式」。他說，貨運量取決於經濟腹地，而香港地理位置優越，過去是靠「軟環境」，即港府航運政策相對內地較友好，所以有很多中轉業務。而隨着珠三角「軟環境」提升，又有製造業優勢，「香港肯定會經過一段時間的痛苦期」。

香港曾蟬聯11年全球港口貨櫃吞吐量排行第一，近年不斷萎縮，去年首次跌出十大。不過本月8日港澳辦主任夏寶龍於深圳接見香港工商界代表，認為本港航運物流業十分重要，港口地位不應改變。中華總商會長蔡冠深引述夏表示，「香港如果沒有港口就不是香港」，應繼續發展港口，與內地分工互補。

媽灣智慧港人力減八成效率增三成

內地港口近年積極推動智能化提升效率，佘振武以招商局旗下的媽灣港為例，以前是傳統散裝貨碼頭，2017年開始改造工程，建設了兩個20萬噸級貨櫃碼頭泊位，岸線長度850米，設計能力超過155萬TEU（標準貨櫃），目前配置8台遠程操控的岸邊吊機、24台自動化單懸臂重箱龍門吊及兩台自動化雙懸臂空箱龍門吊。他補充，媽灣港在水平運輸方面採用完全開放式混行編組，3家車隊共同運作，有人和無人的貨櫃車可並行，「很多碼頭為了方便操控只有一家車隊，但我們能夠採用規模化混行模式，在自動化碼頭目前是最頂尖的」。

佘透露，智能化關鍵在於自行開發的「招商芯」（CTOS）集裝箱操作管理系統，融入5G、北斗定位、物聯網、區塊鏈等新技術，媽灣智慧港2021年開港以來，綜合作業效率提升30%，現場作業人員減少80%，通關效率提升30%，安全隱患減少50%，獲當年中國港口協會科技進步獎的特等獎，今年9月再通過該協會「五星級智慧港口」的專家評審。

稱系統易操作 「小學生會打機都懂」

「過去岸橋（岸邊吊機）靠司機在上面操作，一個人對一台機，要連續對準箱體，效率全看個人的手藝和技能，而且非常疲勞。」佘振武說，現時在控制中心內，一個人能控制好幾台機，難度也大幅下降，他笑稱「小學生會打遊戲都懂操作，輕輕扳扳手指頭就可以完成」。

佘續稱，香港堆場較小，但智能化改造需要較大面積；且香港貨運量減少亦影響轉型，因智能化投資大，要考慮回報，若貨櫃量一直下降，智能化「動力不那麼足」。但他仍認為，考慮到「碳達峰」減排目標，港口智能化始終是未來趨勢。

相關字詞﹕貨運 招商局 智慧碼頭 大灣區

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