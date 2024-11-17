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港聞二

原招1萬 料需1.5萬 全運義工3萬人報名

【明報專訊】全國運動會明年11月舉行，香港賽區統籌辦公室主任楊德強表示，全運會義工計劃第一階段招募結束，香港賽區約有3萬名市民報名，他表示很開心市民反應踴躍，有關招募工作正進入面試程序，透過面談與申請人協調工作時間，以及讓他們了解實質工作。楊說原預計目標招募1萬名義工便足以應付服務需要，惟招募反應好，預計最終約1.5萬人成為義工，令當局能吸納更多有心有能力的市民。

將辦嘉年華 考慮維園

楊德強在有線新聞台節目《有理有得傾》表示，計劃在全運會場地附近舉辦嘉年華，包括考慮在維園設攤位。全國運動會首次由粵港澳三地承辦，香港主辦高爾夫球、七人欖球、劍擊、三項鐵人等8個項目，他說會善用啟德體育園、維園和中環海濱等比賽場地，令賽事更具觀賞性，亦希望有豐富節目與眾同樂。

體育園2月辦手球測試賽

楊又稱，現時香港賽區已制定建議賽程，正與粵澳兩地協商，預計國家體育總局明年上半年敲定最終賽程。他說，香港承辦的8個項目將在本月起陸續安排測試賽，當中高爾夫球測試賽本月21日起在粉嶺高球場舉行，手球測試賽會於明年2月底在啟德體育園舉行。他說除了測試新場地外，亦要檢視舊有場地是否要翻新，會邀請內地專家到港，檢視場地可否配合全運會要求，再作調整。

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