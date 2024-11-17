與港簽自貿協定 秘魯削關稅 拉美第二份 李家超：市場具潛力

智利已簽 丘應樺：有協同效應

除與內地及澳門建立的更緊密經貿關係安排外，今次是本港對外簽署的第七份自由貿易或經貿合作協定，其他國家及地區包括歐盟、東盟、澳洲、新西蘭、格魯吉亞及智利。是次《協定》涵蓋服務貿易（包括電子商貿）、貨物貿易、投資及其他相關範疇。

特區政府表示，本港業界在《協定》下可受惠於撤銷或削減關稅，以及減少貿易壁壘；服務提供者和投資者進入秘魯市場及在當地營運時，亦可受惠於具法律保障的更佳市場准入和國民待遇。

在當地的商經局長丘應樺表示，今次為本港與拉丁美洲經濟體簽訂的第二份自貿協定，認為將與於2012年與智利簽署的《協定》產生協同效應，向拉丁美洲其他貿易伙伴更明確傳達香港準備與他們建立更緊密經濟關係的信息。

港貨出口秘魯年35億 七成半電訊產品

根據統計處去年數字，香港出口秘魯貨值為35億元，當中電訊設備及零件佔75%；香港從秘魯進口的商品貨則約17億元，當中最多是水果及硬殼果。與2020年比較，本港與秘魯的進出口貨值增幅均高於本港整體進出口總額。

港商：過往業界忽視南美市場

香港總商會、廠商會、中華總商會及工總皆歡迎香港與秘魯簽署《協定》，認為有助拓展及加深兩地商易網絡及交流合作。以APEC商貿諮詢理事會中國香港代表身分到訪秘魯的楊敏德，在當地接受本港傳媒訪問時稱，港商以往對南美國家經濟狀况印象不好，忽視南美市場，以前因美國市場大，「容易做慣做熟」，現時應拿出香港人拼搏精神和精靈發展新市場。

秘魯外貿和旅遊部前部長Edgar Vasquez認為香港的稅務、金融配套等具吸引力，相信秘魯公司有興趣來港，認為協定最重要是讓秘魯公司有機會與香港建立連繫。

另外，李家超同日先後與馬來西亞、越南及新加坡領導人會面，晚上到秘魯總統府出席APEC晚宴，其間與坐在旁邊的國家主席習近平交談及觀看表演。