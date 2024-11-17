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港聞二

警隊推新三級指揮架構 稱分清職能增效率

【明報專訊】警方推出新警隊指揮架構，取代以往的「兩層」及「三層」指揮概念。日後不論行動性質和規模，總部均按「策略指揮」、「戰術指揮」及「行動指揮」三個職能，分配工作予總部、警區或分區等不同部門執行；有別於以往先決定需負責的部門後，再向各部門分配職能。有資深警員稱，近日經內部檢討後，認為以往的指揮概念易造成溝通混亂，相信新架構清晰劃分各級職能後，有助人員理解。

已向學堂講解執行細則

前線指揮官將持續受訓

警方回覆稱，新指揮架構清楚界定及明確劃分各級指揮官的角色和職責，能為指揮官提供清晰指引，從而提升警隊指揮能力；而行動部早前已向有關單位及警察學院，講解相關架構及執行細則，前線指揮官將持續受訓。

以往警方按行動性質和規模，分別沿用「兩層」或「三層」指揮概念。以煙花匯演為例，由於牽涉九龍及港島範圍，總部會按部門「三層」分工，即由總部指揮中心判斷需要採用人群及交通管理等策略；西九龍及港島總區等指揮中心再按上級策略制訂戰術方案，包括該區所需人手及需否封路等；最後由油尖區及灣仔分區等指揮中心落實戰術方案。

據了解，受昔日通訊科技限制，「兩層」及「三層」指揮概念可按需要改動，舉例煙花匯演期間若出現炸彈等突發情况，可改由總部指揮中心直接下達命令予分區處理，毋須再經總區協助傳達，以提升指揮效率。

自今年9月26日起，警隊所有行動均統一採用新指揮架構，涵蓋日常行動，以及挾持人質及涉恐事件等特別行動。同樣以煙花匯演為例，總部經風險評估後，直接決定「策略指揮」由總部指揮中心負責，「戰術指揮」由西九龍及港島總區等指揮中心負責，最後「行動指揮」由油尖區及灣仔分區等指揮中心負責。

老差骨指新架構大同小異

有資深警員形容，工作在新指揮架構下「大同小異」，但相信總部按職能分配工作予相關部門，而非安排負責部門後再分配職能的做法，有助不同部門理解各層的職能。另一名資深警員稱，各級人員掌握各層職能後，在傳遞指示及匯報工作能避免混亂；而現時通訊平台亦可確保各級人員即時獲取行動資訊。

參考其他地區做法

英警現行「金銀銅」三級指揮

新指揮架構同時參考其他地區做法，再因應本港情况調整。翻查資料，英國現時採用「金銀銅」三級指揮架構，統籌行動及處理突發事件：先由金級指揮官訂立策略，銀級指揮官制定戰術部署，再由銅級指揮官執行相關工作。金級指揮官須確保戰術與風險相稱，並符合《人權法》等法規。當局會確保所有層級人員獲取所需資訊，掌握如何及何時執行職責，否則有可能癱瘓指揮過程；而所有決定均經此架構溝通，及妥善紀錄供翻查。

明報記者 施晉宇

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