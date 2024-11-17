議員倡港鐵站建有蓋通道連接場館

散場大雨 派即棄雨衣

據記者昨日觀察，由宋皇臺站D出口往青年運動場步程約5分鐘，沿途沒遮蔽處；而由港鐵啟德站D出口出發則需約10分鐘，僅半路程有遮蔽。前往運動場沿途有大量指示牌，並有多名警員及民安隊員站崗，指引行人往返車站及運動場，多名市民均稱指示清晰。昨散場時下大雨，青年運動場工作人員向觀眾派即棄雨衣，不少人都有索取穿上，楊潤雄表示派發雨衣由中國香港欖球總會安排。

青年運動場屬觀眾席半開放設計，昨大雨時雨水一度撇向前排座位。楊潤雄回應情况，指戶外場地不會所有位置均有遮擋，留意到部分觀眾因此改坐較後位置，他相信觀眾日後會熟習環境。

另外，昨測試賽小食部開放，先買票後取餐，比賽中場休息時一度大排長龍。現場500毫升飲品樽裝礦泉水售20元、各款汽水售28元；除薯片燒賣等小食，現場售3款套餐，其中爆谷配汽水60元、3條蜜糖腸及10粒燒賣配汽水售80元。市民施先生認為價錢偏貴，期望有下調空間；又指入場已需付門票費用，再要付高昂價錢買食物，或會打擊入場意欲。