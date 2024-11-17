啟德測試賽禁帶水 場外摺枱擺樽陣 市民不滿暫存物品無人看管認領難

有稱不知耍求 楊潤雄：售票時已提

楊潤雄昨回應稱，宣傳及售票時有交代哪些物品不能進場，旺角大球場及香港大球場有同類要求，至於如何儲存市民的暫存個人物品，會與啟德體育園商討，希望將來可做得更好。

昨午2時起觀眾可憑預先購買的電子票進場，賽事4時開始。據記者現場觀察，場外豎立多個「易拉架」提醒不能帶多類物品進場，包括塑膠、金屬及玻璃製的飲品容器，以及任何球類、無人機、長傘等，工作人員亦口頭提示。

禁長傘 場外擺膠桶暫存

場館門外擺放多個膠桶供市民暫存長傘，入口外設有帳篷及摺枱供暫放未能帶進場的物品，賽事開始前兩張摺枱大致放滿膠樽及金屬保溫壺；另有人暫放籃球、欖球及背囊等。據記者觀察，枱上物品無人管理，亦有市民選擇將金屬保溫瓶，丟入垃圾桶。

鄭泳舜倡多宣傳 設妥善暫放處

有觀眾於安檢處被提醒不能帶樽進場，折返步行約1分鐘到場外儲存區。觀眾鄧小姐與母親將保溫壺放在場外，指事前不知要求，質疑主辦方「事前沒有任何提示」，「隨時有人取了你的水壺走你又不知，又沒有人看管」，她亦關注觀賽者可達數千人，散場時認領易混亂。鄧小姐認為當局及大會應事前充分宣傳，以免大批人臨時存放物品。

觀眾Rita與兒子到場，她將放有食物、籃球及水樽的背囊放在儲存區，她同樣認為安排不妥，「最起碼有一格格、一些箱亦好，而非直接放在枱上」。鄭泳舜昨稱留意到有關情况，同意基於安全考慮禁相關物品進場，惟當局需盡量多做宣傳，並要有較妥善地方讓市民暫放受限物品。

的士客指路牌不清 難覓落客區

交通方面，多名經港鐵宋皇臺站到場市民稱，指示清晰、位置亦方便。鄭泳舜繼上月底首場測試賽搭港鐵往青年運動場，他今次試搭私家車前往，認為外圍道路指示仍待改善，司機未必知悉具體落客位置，場外交通一度輕微擠塞。市民陳先生在新蒲崗上的士，但因指示牌不清晰，司機一時找不到場館門口落客位，需兜路才找到。

楊潤雄回應稱 ，園內最大場館可容納5萬人，因此一直呼籲盡量用公共交通工具到場，會繼續加強宣傳。他稱，了解部分駕駛者或的士首次到場，未必熟習停車位置，會檢視標示如何做得更清晰；而在今次，警方已在世運路擴闊落車點，會繼續聆聽各界意見。