林世雄：盼粵車南下明年初落實

【明報專訊】廣東省交通運輸廳月初就「粵車南下」發出徵求意見稿，稱所有廣東省機動車將可經港珠澳大橋進出人工島香港口岸自動化停車場，但需向機管局預約泊位，抵港後須6個月內返回內地。運輸及物流局長林世雄昨在港台《星期六問責》表示，首階段廣東省及澳門車輛可在人工島的轉機及訪港停車場停泊，期望明年初可落實。林認為，首階段熟習後有空間讓粵車「入城」（進入市區），但數字需控制，「香港泊車及交通情况都密集」。
首階段須泊大橋口岸 再研准入城否
林世雄去年11月曾稱，粵車南下有望今年初實施，惟一直無下文。事隔一年最近終有進展，據廣東省交通運輸廳月初文件，每名內地居民可為旗下一輛座位不多於9人的粵車申請「南下」到香港口岸的停車場，泊位須向機管局預約及持有效車輛保險，中港牌車輛毋須額外再交申請，但同須預約泊位。兩停車場料共可提供4000多個泊位。
林世雄昨稱，相關諮詢文件為兩地部門溝通成果，強調須與廣東省做好對接。被問到粵車未能入市區會否令吸引力有限，他形容「我們都心急」，但需務實處理，熟習首階段情况再研究讓粵車駛入市區。
的士記分制兩月15人被扣 稱效佳
另外，的士記分制9月22日起實施至今近2個月，林世雄稱截至月初有15個的士司機被扣分，形容成效很好。他強調，記分制下司機經法庭審判才扣分，並非有人投訴就會被判罪成扣分。
三跑系統下周四（28日）啟用，林世雄稱，機場客量已回復至疫前八至九成，估計下月聖誕高峰期單日有機會重返新冠疫前水平，今年客量未必能達原定目標7000多萬人次，但期望明年重返接近水平。林又稱，本港現有130間航空公司提供200個航點，較高峰時220個少，當局與不少航空伙伴有航空協定，協定或寫明每周多少航班，會研究可否「拆牆鬆綁」，令有需要時不會因協定限制航班數量。
至於政府前日公布《綠色船用燃料加注行動綱領》，提及已物色青衣南近港口土地儲存船用甲醇。林世雄昨稱該土地逾11公頃，重申明年會邀請業界交意向書。