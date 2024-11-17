林世雄：盼粵車南下明年初落實

首階段須泊大橋口岸 再研准入城否

林世雄去年11月曾稱，粵車南下有望今年初實施，惟一直無下文。事隔一年最近終有進展，據廣東省交通運輸廳月初文件，每名內地居民可為旗下一輛座位不多於9人的粵車申請「南下」到香港口岸的停車場，泊位須向機管局預約及持有效車輛保險，中港牌車輛毋須額外再交申請，但同須預約泊位。兩停車場料共可提供4000多個泊位。

林世雄昨稱，相關諮詢文件為兩地部門溝通成果，強調須與廣東省做好對接。被問到粵車未能入市區會否令吸引力有限，他形容「我們都心急」，但需務實處理，熟習首階段情况再研究讓粵車駛入市區。

的士記分制兩月15人被扣 稱效佳

另外，的士記分制9月22日起實施至今近2個月，林世雄稱截至月初有15個的士司機被扣分，形容成效很好。他強調，記分制下司機經法庭審判才扣分，並非有人投訴就會被判罪成扣分。

三跑系統下周四（28日）啟用，林世雄稱，機場客量已回復至疫前八至九成，估計下月聖誕高峰期單日有機會重返新冠疫前水平，今年客量未必能達原定目標7000多萬人次，但期望明年重返接近水平。林又稱，本港現有130間航空公司提供200個航點，較高峰時220個少，當局與不少航空伙伴有航空協定，協定或寫明每周多少航班，會研究可否「拆牆鬆綁」，令有需要時不會因協定限制航班數量。

至於政府前日公布《綠色船用燃料加注行動綱領》，提及已物色青衣南近港口土地儲存船用甲醇。林世雄昨稱該土地逾11公頃，重申明年會邀請業界交意向書。