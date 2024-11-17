勞顧會勞方委員換屆 4現任代表「冧莊」

【明報專訊】現屆勞工顧問委員會（勞顧會）委員任期年底屆滿，5名僱員代表委員昨舉行選舉，現任的工聯會林偉江、小販管理主任權益會主席賴美珠、香港社會福利服務從業員協會會長勵娜及勞聯副主席譚金蓮連任，其中林偉江獲747票以最高票數當選，工聯會轄下香港文職及專業人員總會副會長李兆彬則以第二高票當選，首次出任勞顧會委員。
勞顧會由6名僱主及6僱員代表組成，每屆任期兩年，其中5名僱員代表由《職工會條例》登記的僱員工會派人選出，是次選舉共有10名候選人。原任委員港九酒樓茶室總工會羅大智今屆無參選，其餘4名委員均連任。
有委員稱關注積金易運作
選舉主任兼勞工處助理處長羅瑞芳稱，今屆有846個僱員工會獲授權代表投票，當選者分別是獲747票的林偉江、701票的李兆彬、686票的譚金蓮、618票的賴美珠及614票的勵娜。勞工處長兼勞顧會主席陳穎韶期待與新一屆代表緊密合作，為改善僱員權益及福利共同努力，攜手構建和諧的勞資關係。
以最高票數連任的林偉江稱，今次投票率較上屆高，體現工會重視勞顧會角色，未來一屆會盡其所能團結各方友好，為各項勞工議題在勞顧會爭取共識。再次連任的譚金蓮稱榮幸，未來會關注「積金易」平台運作，包括僱員及僱主供款、對冲的情况，以及輸入外勞、釋放勞動力及職業安全，又稱上周內已有4宗致命意外，強調不同行業都需要注意職安。首次當選的李兆彬則稱，據勞福局人力推算報告，2028年需要人工智能、金融創科等專才，未來會透過勞顧會為業界爭取相關培訓。