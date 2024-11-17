勞顧會勞方委員換屆 4現任代表「冧莊」

勞顧會由6名僱主及6僱員代表組成，每屆任期兩年，其中5名僱員代表由《職工會條例》登記的僱員工會派人選出，是次選舉共有10名候選人。原任委員港九酒樓茶室總工會羅大智今屆無參選，其餘4名委員均連任。

有委員稱關注積金易運作

選舉主任兼勞工處助理處長羅瑞芳稱，今屆有846個僱員工會獲授權代表投票，當選者分別是獲747票的林偉江、701票的李兆彬、686票的譚金蓮、618票的賴美珠及614票的勵娜。勞工處長兼勞顧會主席陳穎韶期待與新一屆代表緊密合作，為改善僱員權益及福利共同努力，攜手構建和諧的勞資關係。

以最高票數連任的林偉江稱，今次投票率較上屆高，體現工會重視勞顧會角色，未來一屆會盡其所能團結各方友好，為各項勞工議題在勞顧會爭取共識。再次連任的譚金蓮稱榮幸，未來會關注「積金易」平台運作，包括僱員及僱主供款、對冲的情况，以及輸入外勞、釋放勞動力及職業安全，又稱上周內已有4宗致命意外，強調不同行業都需要注意職安。首次當選的李兆彬則稱，據勞福局人力推算報告，2028年需要人工智能、金融創科等專才，未來會透過勞顧會為業界爭取相關培訓。