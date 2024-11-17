垃圾車倒後輾斃九旬婦 司機被捕

有跟車睇尾 疑視線受阻

涉事93歲老婦姓李，意外後捲入車底昏迷，接報到場消防員先將垃圾車固定，再利用工具將車升高，消防員小心翼翼爬進車底，花約50分鐘將老婦救出，惟現場證實死亡，救援人員其後以白布包裹遺體，臨時放在車旁。老婦親友接獲通知後趕到現場了解。66歲何姓男司機，事後被帶上警車錄取初步口供，他涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

事發昨午1時許，食環署外判的垃圾車由富欣道倒車駛進漢華中學時，撞倒疑從車尾左至右橫過校門的老婦。據悉，當時有跟車「睇尾」，疑因靠近校門時視線受阻，未留意到老婦。跟車女工在場協助警方調查，神情憂傷。她透露，公司為該學校收垃圾多年，該處較少行人往來，當時車速亦慢。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3660 6814與調查人員聯絡。

工會：後視鏡天雨或有盲點

翻查資料，運輸署規定在2014年10月1日或之後首次登記的貨車需裝設倒車視像裝置。汽總貨車分會主任蕭德雄認為，現時大部分貨車均有安裝相關設備，惟科技協助下仍會有盲點，後視鏡或鏡頭亦可能因天雨而未能清晰顯示，最重要仍是駕駛態度謹慎。他續稱，不少跟車「睇尾」僅觀察車輛後方，未有留意周邊環境或行人，部分長者亦可能高估「自己過得切」，提醒司機及跟車要特別注意。蕭德雄對事件傷感，稱垃圾車一日到多個地方收集垃圾，倒車次數頻繁，又要趕在指定時間傾倒車上廢物，工作模式易令司機心急及增加意外風險。

稱垃圾車頻撲限時 增意外風險

食環署回覆查詢稱，涉事為外判服務承辦商、低地台壓縮斗垃圾收集車，車輛按合約往該處收集垃圾，倒車時發生意外。食環署十分關注事件，對該意外非常難過，已即時聯絡承辦商了解，並要求承辦商盡快提交意外報告以跟進。承辦商碧瑤回覆稱，事件已交由警方處理，暫未能提供資訊。