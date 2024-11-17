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港聞二

新醫學院工作組月底商揀選標準

【明報專訊】政府支持本地大學籌辦第三間醫學院，科大、理大及浸大表明有意爭辦，其中浸大公開稱已提交意向書。籌備新醫學院工作組月底會召開第二次會議，聯席主席教育局長蔡若蓮昨說，「過程不是要先提交、不是鬥快」，將討論揀選標準，標準應公平透明，令公眾知悉香港需要的醫學具何要求，又稱3間大學的方案各有特色，政府會揀最合適香港的一間，各校屆時可根據審批準則修訂計劃書。

蔡若蓮昨於商台《政經星期六》稱，目前本港醫生與人口比例不理想，需更多醫生；工作組月底開會討論新醫學院審核標準及政府期望要求，供有意爭辦的院校參考，政府會選擇最合適一間以回應本港醫護人才需要。

蔡亦稱，第三間醫學院目標之一是培育醫學科研人才，舉例人工智能結合工程學科的醫學發展皆屬最新趨勢，又說要避免3間醫學院搶人才、搶學生，應錯位互補、良性競爭，可吸引更多海外醫學人才，開辦第二學位。蔡又稱，創新科技、生命醫學是第三間醫學院其中一個方向。

本報向科大、理大及浸大查詢，科大及理大皆稱擬開辦4年制第二學位醫學課程。科大稱，正了解當局於課程設計、校園和教學設施等方面要求，將於當局設定的期限前提交相關計劃書。理大說，初期擬錄取約50名學生，以招收第二學位學生為主，未來按需要逐步增加學額及招收非本地生。浸大截稿前未回覆，該校早前公開稱已向當局遞交意向書，擬以持有第一個學士學位的學生為對象。

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