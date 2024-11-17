澳門科大揪假DSE成績 涉24學生 考評局已報警 校長料不損文憑試聲譽

澳門稱已建查核機制 將撤學籍究責

警方回覆稱，11月4日接獲一機構職員報案，懷疑有24人使用虛假公開考試成績證書申請入讀非本地大學，經初步調查，案件列作「求警調查」，交由灣仔警區重案組跟進，暫未有人被捕。據悉，報案人為考評局職員，稱有人涉以虛假DSE成績證書申請入讀澳門高校。

澳門教育及青年發展局昨午發稿稱，澳門科技大學向香港當局核查非本地學生資料期間，主動發現有持DSE成績的學生涉嫌作假，校方正跟進，會撤銷學生學籍及追究責任，而有關情况亦已按機制通報教青局；當局會與澳門警方保持溝通。

該局表示，已與各高校建立核查學歷聯動機制，嚴防虛假學歷報讀情况。

考評局昨未有回覆何時接獲有關個案，以及未來會否增加防偽措施等，僅稱一直為轄下本地公開考試的歷屆考生提供印發成績證明文件的服務，亦可協助高等院校或教育機構核實相關考生成績以處理入學申請，惟有關成績證明文件或結果只會向申請人或相關教育機構或僱主提供，不會對外公開。

加強防偽否 考局：助核實成績

本報向澳門科技大學查詢何時發現作假申請個案及有多少人成功以偽證入讀等，截稿前未獲回覆。

直資學校議會主席兼英華書院校長陳狄安向本報稱，今次事件涉不誠實行為，強調DSE課程嚴謹，在國際上聲譽良好，相信有人偽造成績證書，不會影響考試本身認受及可信度，但希望各方能採取措施杜絕同類事件，建議各高校可加強審核措施，如直接向學生所讀中學認證等。