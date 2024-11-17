港鐵兩日3宗信號故障6線受阻 涉不同組件

尖沙嘴站昨午2時19分出現信號設備故障，荃灣線佐敦至尖沙嘴需慢駛，中環來往荃灣需額外15至20分鐘。港鐵下午約3時起調整列車服務，觀塘線及港島線調整至5分鐘一班車。青衣站及油塘站前日早上8時許信號設備亦故障，機場快線及東涌線行車時間多10至15分鐘；將軍澳線多3至5分鐘。

按機制未必罰款

議員促換舊零件

現時如事故由港鐵控制範圍因素引起並導致31分鐘或以上延誤，港鐵會被罰款，款額每累積滿2500萬元，便須提供一日半價優惠。據港鐵發出「延遲證明書」，昨日荃灣線服務1小時15分鐘後回復正常，觀塘及港島線26分鐘；前日東涌線及機場快線約5小時，將軍澳線約2小時。立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇稱，罰款機制的延誤時間，是將延誤最多一班列車的行車時間與正常對比，而非計算服務回復正常需時多久，3宗事故列車仍有限度服務，估計延誤未必觸發罰款。

張認為港鐵系統已進入「中老年」階段，重要部件可循「智慧檢測」，但電線插頭仍需靠巡查，促請港鐵確保維修保養到位及按時間表更新資產。對於3宗事故需否罰款，港鐵稱按既定機制與相關部門處理；截至今年第三季罰款金額累計320萬元。

實政圓桌田北辰稱，據了解前日兩宗事故涉零件，昨日一宗涉電線，港鐵需維持有限服務，只能待班次之間空檔落路軌檢查，致檢修時間長。他關注港鐵曾稱用逾650億元以科技更新及維修鐵路設施，如現有科技未能實時檢測所有零件異常，港鐵應直接更換新零件。

另外，前晚香港站東涌線大堂部分燈光熄滅，港鐵稱當晚約11時1分涉事大堂部分照明系統受電壓驟降影響而關閉，7分鐘後職員重啟下回復正常，其間緊急照明如常運作。中電稱事發時深水埗一組13.2萬伏特供電線路電壓驟降少於0.1秒，其間電力供應無中斷，但部分客戶或公共設施可能燈光轉暗或閃爍、部分電力裝置或暫停運作。