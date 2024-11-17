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憂牀位不保 老翁：有無咁多條天橋畀我瞓？

【明報專訊】粉色的木門背後是600方呎的陰暗空間，室內光線昏黃，地磚潮濕，走廊隱約傳來煙味。69歲何伯（化名）走到面積不足15方呎的「家」，一個牀位內，身高約165厘米的他要屈起雙腿才可勉強躺平。何伯在這個牀位住了5年多，在政府取締不適切居所的政策洪流下，能否繼續在這個牀位度過晚年，如今仍是未知之數，他昨天無奈地說：「我唔知點算，香港有冇咁多條天橋畀我瞓？」

上月發表的《施政報告》提出取締劣質劏房，定義合規劏房為「簡樸房」。民政及青年事務局長麥美娟昨稱將提高牀位寓所牌照要求，並加強執法，取締無牌牀位寓所（籠屋）。

600呎單位26牀

月租2600元包水電

何伯原任職飲食業，月入2萬元，長住親戚家，5年半前親戚離世，何伯搬走。疫情令他失業，年紀漸長的他沒人聘請，唯有退休。強積金戶口不足10萬元，何伯依靠綜援和租金津貼共7200元過活。他曾希望租住同區一人單位，但租金索價4000元，他無奈選擇租住2600元包水電冷氣的牀位。何伯說扣除租金後，每日大概可用150元。

現時《牀位寓所條例》下有7間有牌牀位寓所，何伯住在其中一間，但有牌不代表「住得好」。這裏600方呎單位被木板間成26個牀位，何伯表示密度高，空氣不流通。明明單位裝了4部冷氣，涼風卻永遠吹不到自己，於是大熱天時汗流浹背；他又說間隔木板不足一吋厚，晚上不能大聲說話，有時鄰居在半夜煮食，噪音令他失眠。

聞業主租多一兩年「唔知點算」

生活拮据又諸多不便，何伯卻自知這是他唯一選擇。自上月政府定義「簡樸房」後，他就擔心籠屋是下一個被取締的對象。他耳聞業主只打算將籠屋租多一兩年，他或要另覓地方。他無奈道：「我唔知點算，香港有冇咁多條天橋畀我瞓？」他認為政策原意是好，但期望政府能盡早提出安置方案。

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