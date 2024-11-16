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港聞二

小一自行分配申請人、成功率同跌

【明報專訊】小一「自行分配學位」取錄結果將於下周一（18日）揭曉。教育局昨日公布，今年有41,781名學童參加官津小學自行分配學位，按年減496人，下跌約1.2%，人數為自2011年最少；當中49.4%或20,644人獲派位，成功率按年跌0.5個百分點，自2017年以來再次出現跌幅（見圖）。教評會主席兼小學校長蔡世鴻說，申請人數下跌約500人，意味將進一步減約20班，預料大多集中在南區及黃大仙等學童人口不足地區，且更多學校將變得危險及邊緣化，不排除更多學校面臨停辦。

成功率7年首跌 「或因家長進取」

蔡世鴻昨表示，上學年已有很多學校面臨縮班，只能開辦1至2班，現時再縮約20班，弱勢學校將更危險。至於「自行分配學位」申請下跌，成功率亦下跌，他認為與家長選校變得進取有關，稱家長隨學童人口下降，相應變得進取而選讀熱門學校。他指出，目前經各類人才計劃來港的家長需自行覓校，建議政府設立官方平台，讓家長按其居住地區選校。

被問弱勢學校如何「自救」，蔡稱，弱勢並非宣傳問題，稱「家長用腳來投票」，認為學校需具特色及關愛元素，針對收生及家長類別提供相應辦學措施，例如加強特殊教育（SEN）配套，以及推出協助學生適應在港生活的課程，但他稱「很難」，「如同店舖都很多倒閉了，因無生意，真的沒有（學生）就沒有」。

倡設官方平台 助人才子女覓校

教育局表示，已啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於下周一上午10時起透過平台查閱結果，家長亦可於當日上午9時至下午5時，攜同小一入學的紙本申請表家長副本，前往所申請的小學查閱結果。獲得自行分配學位的學生，家長須於下周三（20日）或周四（21日）學校辦公時間內，前往所申請的小學為子女辦理註冊手續。

教育局發言人提醒，如家長未能在指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡作適當安排，否則將被視作放棄該學位。至於未獲自行分配學位及只準備參加統一派位的學生，教育局明年1月上旬將以書信通知統一派位安排。

相關字詞﹕縮班殺校 學生人口下跌 小一自行分配學位

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