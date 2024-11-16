學者指航運下滑 倡研需求再出擊

盧認為發展綠色燃料加注服務為本港港口轉型其中一條出路，但在本港航運下滑的情况下，政府應小心規劃綠色燃料發展規模，在保住傳統燃料加注服務地位同時，投放資源發展新的綠色燃料業務，兩者務必取得平衡，否則或反過來影響現有競爭力。對於未來貨櫃碼頭發展重心會否轉型為燃料加注中心，運輸及物流局長林世雄昨稱不會只做加注服務，當局會「樣樣都會做去增加競爭力」。

需獨有優勢 改善軟件簡化程序

據《綠色船用燃料加注行動綱領》提及，新加坡、荷蘭及韓國等地普遍以提供船舶註冊費和港口費減免推動航運企業改用綠色燃料，歐盟則以法定要求主導船舶須使用綠色燃料。盧指出，在各地均出動銀彈攻勢下 ，香港除了同樣提供優惠，應思考創造獨有優勢，如重點改善軟件，簡化程序及各類限制等。

《綱領》提出，香港去年在全球十大船加油港口中排行第七，但第七是近年新低，香港2020及2021年排第四，2022年遭內地城市舟山超前跌至第六，去年再跌至第七。香港付貨人委員會執行總幹事何立基稱，排名下跌因疫情期間沒貨物裝卸的船不能在港停泊；與其他內地城市相比，香港地理位置在主要航運路線上，提供綠色燃料便利帶來新機會，讓香港保持船舶港口樞紐地位。