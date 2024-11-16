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開港闢地供優惠 綠色航運訂5目標 中部水域改劃吸船舶加注 業界指轉型成本高需增誘因

【明報專訊】運輸及物流局昨公布《綠色船用燃料加注行動綱領》（下稱綱領），提出五大策略及十大行動，並設五大減排等目標，吸引船舶到港加注綠色燃料，已物色青衣南毗鄰港口用地儲存燃料，亦會重新規劃中部水域及南丫島的碇泊處，以便綠色船用燃料加注駁船停泊；明年亦資助企業在港開展加注業務。被問會否設KPI（關鍵績效指標）每年吸引多少船、能否確保經濟效益，局長林世雄稱當局「無水晶球」，未能預測可吸引多少船，去年香港在傳統燃料加注服務位居世界第七，相信提供更多燃料選擇續有吸引力。

青衣南近港用地儲燃料

有業界指轉用綠色燃料成本高，冀當局未來規管燃料售價、引入競爭等降低價格，增加轉型誘因。

綱領在制定綠色燃料發展方向、催化供應鏈及資助業界轉型方面提出五大策略及十大行動，並設5項目標，包括兩年後香港註冊船舶碳排放比2019年減至少11%、55%政府船隊由柴油轉用綠色燃料、2030年香港註冊船舶用綠色船用燃料比例達7%等（見表）。

冀2026年碳排減11%

對於綠色船用燃料加注需求，綱領稱現時全球遠洋船隊逾10萬艘，當中約670艘正使用綠色燃料，2030年綠色船料佔比1.4%，至2033年前料多915艘。局方承認短期內綠色船少，但隨國際海事組織制定減排目標，將具增長潛力，料香港2030年為綠色船提供每年超過60次加注服務及逾20萬噸綠色船用燃料。林世雄稱「如果我們不現在做會遲」，相信為船公司提供多一個燃料選擇，可提升港口競爭力，又指船來港加注綠色燃料外，亦有貨物交易，使用國際金融服務，對經濟有益。

內地多個城市亦發展綠色船用燃料加注服務。被問本港有何優勢吸引供應商來港發展、有船來港加注，林認為香港在燃料供應有吸引力，去年22.5%船訪港首要目標為加注，要在港構建供應鏈確有挑戰，但認為內地作為綠色燃料主要生產地，「都會供應給附近港口」，相信只要提供優惠，本港對供應商及船隻會有吸引力。網領提到，香港有潛力便利內地出口綠色船用燃料。

灣區物色課程 料供50相關人才

人才方面，綱領稱政府已在大灣區物色8個綠色船用燃料培訓課程，正安排核准為本地認可課程，預計2026年可培訓出50名相關人才。被問培訓人數會否太少，海運及港口發展專員暨運輸及物流局副秘書長陳婉雯稱，因綠色燃料屬不同技術，涉不同危險，故須重新培訓，供應商可透過輸入人才計劃補充人手。

業界倡規管燃料售價降成本

香港付貨人委員會執行總幹事何立基稱，業界轉用綠色燃料困難多，因所需引擎系統與化石燃料不同，改造舊船不符成本效益，一般需購新船；綠色燃料較傳統燃料售價高3至5倍，且需要更多儲存空間；遠洋船需途經多個加注點，各國發展綠色燃料步伐不一，亦是困難之一。他建議政府可循多方向增加船東轉用綠色燃料誘因，包括規管燃料售價、引入足夠燃料供應商競爭，以及由政府設置儲存缸等。

國際航運公會中國辦事處首席代表劉洋稱，與其他競爭城市相比，雖然香港發展步伐稍慢，但現時提出未算遲，因早一兩年市場對發展哪些綠色燃料方向未明確，現時是合適時機，對市場亦是好消息；他相信政府稍後提出的獎勵計劃及稅務優惠等可提供足夠誘因，令更多船舶轉用綠色燃料。

相關字詞﹕運輸及物流局 林世雄 綠色船用燃料 綠色船用燃料加注行動綱領

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