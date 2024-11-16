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港聞二

無葉風扇效率懸殊 加熱差2.8倍送風差3.8倍

【明報專訊】消委會測試11款冷暖無葉風扇，表現懸殊。其中暖風加熱速度方面，加熱時間由1.8至6.8分鐘不等，相差約2.8倍；若與傳統暖風機相比，無葉風扇樣本普遍加熱較慢。測試亦發現，各樣本涼風送風量可相差約3.8倍，顯示涼風能源效率頗參差。消委會期望機電署考慮將不同類別的電風扇納入「自願性能源效益標籤計劃」，又提醒消費者根據暖風功能的額定輸入功率估算製暖量來選擇。

加熱速度普遍不如傳統暖風機

11款備有暖風及涼風功能的無葉風扇，售價699至6988元。最貴的飛利浦加熱最快，需時1.8分鐘；其次是Power Living、dyson及德國寶，均在兩分多鐘內完成，4款同獲最高分。LG及momax需6分鐘以上才能加熱至最高溫度的九成，為加熱最慢樣本。消委會另以2016年測試的15款傳統暖風機比較，有關樣本加熱時間15秒至3分鐘，顯示無葉風扇加熱速度普遍較慢。

計及製暖效率 未必省電過冷暖空調

消委會亦以暖風功能耗電量測試各樣本能源效率，量得的功率由1257瓦特至2164瓦特不等。消委會以每晚使用5小時暖風功能及每度電1.6元計算，不同樣本一晚耗用6.3度至10.8度電，即每月最高電費由約302至519元。消委會宣傳及社區關係小組主席林凱章指出，不少消費者誤以為風扇暖風功能較冷暖空調機更省電，惟後者製暖效率高，或較省電。

涼風功能方面，消委會以風速計量度樣本的送風量，介乎每分鐘5.4至25.8立方米，最高與最低相差3.8倍。當中家の逸、普樂氏及寶康達送風量較遜色，每分鐘10立方米或以下；而飛利浦及德國寶送風量較高，每分鐘逾23立方米。

（消委報告）

相關字詞﹕無葉風扇 冷暖無葉風扇 消委會

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