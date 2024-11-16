自備餐盒買外賣逾三成失敗 點名大家樂職員態度差

消委會職員8至9月於平日午市繁忙時間以消費者身分攜帶可重用餐盒，到15間食肆購買外賣，包括5間參與「咪嘥盒食店」計劃屬「歡迎自備容器」類別食肆和10間分店較多的連鎖食肆。45次實試中，實試員31次成功以自備餐盒購外賣，「咪嘥盒食店」食肆成功率較整體高，達87%；其餘10間連鎖食肆的成功率則為60%。

整體三成體驗滿意 有店稱繁忙時難配合

14次不成功的實試涉及大家樂、薩莉亞意式餐廳、一粥麵及吉野家，均因食物安全及衛生等問題。消委會稱，只有三成體驗滿意，並點名大家樂，實試員詢問不接受自備容器原因時「職員並沒有多作解釋，語氣略帶不耐煩」，顧客體驗並不理想。

吉野家職員於3次實試均稱不能收取外來容器到廚房，建議以堂食形式出餐再由顧客自行把食物移至自備餐盒，並主動安排飯餸分開。消委會讚揚職員彈性處理，且保持良好服務態度，值得其他食肆參考。

吉野家「彈性處理」獲讚 籲參考

消委會總幹事黃鳳嫺強調，餐廳職員態度應保持良好，「如果禮貌地向客人解釋，或考慮其他方案，令客人不會失望，食肆在變通上是可以做到」，又期望連鎖食肆以更大覆蓋面及影響力帶動行業做得更好。

消委會亦稱，有實試只自備餐盒，套餐的湯或飲品需用即棄包裝，並被收取外賣包裝費，做法令消費者缺乏誘因自備餐盒，建議業界考慮推出折扣或儲分制等。

（消委報告）