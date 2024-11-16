消委驗12款洗衣香珠 全含致敏物 10濃度達歐盟須標示程度 港未規管籲政府檢視

山姆品牌驗出8種 共4款含難降解化合物

消委會從超市、家品店及網上商店購買12款衣物清香珠檢測，每瓶售價38至179元。結果發現，全部樣本均檢出香料致敏物質，總量由0.0023%至0.672%不等。當中11款同時檢出3至8種致敏物質，以山姆Member's Mark By Sam's Club樣本檢出香料致敏物最多，總量為0.3691%。檢測亦發現，含有不同顏色清香珠顆粒的樣本所檢出的種類普遍較多，雙色樣本平均檢出6種，而單色顆粒樣本則平均檢出接近4種。

另外，山姆及另外3款品牌紡優美、AW、DoDoME的樣本檢出麝香化合物「佳樂麝香」，含量由0.14%至0.73%不等。消委會表示，佳樂麝香不易被生物降解，對海洋生物有高度毒性，若排放量持續增加或危害海洋生態。

消委會稱，本港目前未有法例規定家居清潔或洗滌用品須標示香料致敏物質，若參考歐盟《洗滌劑條例》規定，26種香料致敏物質的濃度若超過0.01%，便須於產品標籤標示，以防過敏反應及相關症狀。

若按歐盟規定，是次抽檢中有逾八成（10款）樣本達到要標示的水平。不過，只有一款樣本於標籤有所提及，但沒具體說明相關香料物質。

消委倡先試白醋梳打粉去異味

消委會總幹事黃鳳嫺表示，由於清香珠使用時會經清水稀釋，估計致敏物含量未會造成太大影響，但強調市民應「用得其所」，幼兒、孕婦、皮膚敏感或患濕疹人士更應小心挑選。她建議消費者，若使用目的是去除異味，可以較環保方法嘗試，如以梳打粉或白醋浸泡衣物，之後再決定是否需要使用衣物清香珠。

明報記者

（消委報告）