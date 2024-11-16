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港聞

港聞二

私家車屋苑出閘失控 剷行人路撼舖4傷

【明報專訊】屯門昨發生嚴重交通意外。一輛私家車駛出屋苑車閘時失控撞毁車閘，再剷上行人路猛撼一間眼鏡店，兩途人走避不及受傷，車上六旬男司機及男乘客亦受傷。警方調查後以涉嫌危險駕駛拘捕司機，意外起因有待跟進。

司機涉危駕被捕

受傷兩途人中，傷勢較嚴重的72歲鄧姓女子胸口、眼、手、腳受傷，27歲盧姓男子則四肢受傷，接報到場救護員即場為傷者初步包紮及治理，再由救護車送院。60歲朱姓私家車男司機及62歲范姓男乘客意外後亦報稱不適，由救護車送院治理。4名傷者送院時均清醒。

事發昨午3時許，朱駕駛私家車由龍門路45號富健花園駛出時，突失控撞毁出口閘杆，再剷上左邊行人路掃毁黃色鐵欄，繼而衝入眼鏡店，其間 一男一女途人亦被撞倒，其中一人受傷坐在行人路，玻璃碎片及雜物散落一地。

警方接報到場，臨時封閉部分行車道及行人路，安排救護車將傷者送院。被撞停車場閘杆損毁，行人路黃色鐵欄連根拔起塌下，眼鏡店玻璃門及飾櫃嚴重損毁，雜物及碎片散落一地，一片狼藉。眼鏡店負責人趕回店了解事件，據悉意外時店內有一男一女職員。涉事私家車頭損毁，男司機通過酒精呼氣測試。經初步調查，司機涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕，案件交新界北交通意外調查第一隊跟進調查。

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