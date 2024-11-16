明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

癌病人輸藥液過快 中大醫院兩年兩錯

【明報專訊】中大醫院兩年內兩度發生對癌病病人調校藥物輸液速度出錯。最新一宗今年7月發生，61歲末期癌症女病人入院接受紓緩治療，其間鴉片類止痛藥（嗎啡）輸注速度較處方快，5日後離世，中大醫院稱病人因自身病情離世。有內科腫瘤科醫生稱，嗎啡輸入過快或抑制呼吸，輸注速度一般由兩名護士核對，校錯速度「唔常見」。

另外，該院8月亦發生過量輸藥予嬰兒的事故，於該院出生3天的嬰兒被輸注較所需劑量高的電解質，事後嬰兒情况穩定出院。

末期患者5日後離世 專家：校錯不常見

衛生署今年第三季接獲私家醫院呈報兩宗「可導致死亡或永久受損或具重大公共衛生風險的錯誤處方藥物」重要風險事件，兩宗皆涉及中大醫院，其中一宗涉向61歲女病人注射鴉片類止痛藥物時輸液速度出錯，署方回覆稱女病人於事件發生數天後因原有病情惡化而去世。

中大醫院回覆查詢稱，該病人7月初入院接受紓緩治療，入院後兩日的早上開始接受藥物輸注，當值護士同日下午發現藥物輸注速度較預期快，醫生得悉事件後為病人檢查，確定病人情况穩定，稱雖然速度較快，但相關藥物的注射劑量屬合理治療範圍。病人之後情况一直保持平穩。

院方稱，由於病人末期癌症病情嚴重，最終在入院7日後離世，院方已按機制主動於事發24小時內呈報衛生署，同時向病人及家屬解釋事件。

港大癌症醫學中心臨牀副教授、內科腫瘤科醫生邱宗祥說，嗎啡輸液速度過快有可能導致病人意識模糊，甚至抑制呼吸，故通常會由兩名護士核對，且通常於機器設定輸液速度，校錯速度的失誤不常見。

不過，中大醫院2022年9月亦曾發生一宗於癌症病人化療時錯誤調校輸注機輸藥速度的事故，病人事後情况穩定。

初生嬰被輸過量電解質 穩定出院

中大醫院今年第二宗事故在8月中發生，該院稱一名於該院出生3天的嬰兒因健康問題需處方靜脈輸液補充電解質，其後醫生發現輸注劑量較原本所需高，即時停止輸液。醫護人員為嬰兒抽血檢查，嬰兒情况穩定，其後已出院；院方按機制主動於24小時內呈報衛生署。

兒童專科醫生嚴秀泳稱，電解質常見種類包括鈉、鉀及鈣質，過量注射鉀嚴重可出現心率不正，肌肉麻痹無力；而鈉過量則有可能引致血壓高、肌肉抽搐甚至神志不清；過量輸入鈣質亦可能對嬰兒心律及腎臟產生影響。

嚴續稱，對於濃縮電解質的輸液量一般醫院做法是經多重核對，又說報告稱該嬰兒事發後抽血檢查顯示情况穩定，相信今次事件不會有長遠影響。

韌帶手術紗布遺膝內 明德：已檢討

另外，明德國際醫院32歲女病人接受前十字韌帶重建手術，一塊紗布被遺留在左膝內，要再做手術取出。明德醫院回覆稱，安排手術取出紗布後病人翌日出院，其後身體狀况良好，強調屬個別事件，已檢討並改善相關規定，防止類似事件再發生。

相關字詞﹕嗎啡 中大醫院 衛生署 醫療風險警示事件 醫療事故 私家醫院

上 / 下一篇新聞

郵輪碼頭失「雨算」 的士稀疏客長龍 業界稱天氣差塞車難協調 議員倡寬敞旅巴載豪客
郵輪碼頭失「雨算」 的士稀疏客長龍 業界稱天氣差塞車難協調 議員倡寬敞旅巴載豪客
早悉1/3需自行安排交通 政府消息：已4招應變 吸經驗思旅客特性
早悉1/3需自行安排交通 政府消息：已4招應變 吸經驗思旅客特性
外地客按年增五成半 旅局：東南亞增幅大
外地客按年增五成半 旅局：東南亞增幅大
開港闢地供優惠 綠色航運訂5目標 中部水域改劃吸船舶加注 業界指轉型成本高需增誘因
開港闢地供優惠 綠色航運訂5目標 中部水域改劃吸船舶加注 業界指轉型成本高需增誘因
學者指航運下滑 倡研需求再出擊
學者指航運下滑 倡研需求再出擊
小一自行分配申請人、成功率同跌
小一自行分配申請人、成功率同跌
丘應樺：爭入RCEP盼展實質討論
丘應樺：爭入RCEP盼展實質討論
口說穩賺不可信 商人賠麥紹棠訟費 官：口頭協議相當57%回報欠理據 索償2億敗訴
口說穩賺不可信 商人賠麥紹棠訟費 官：口頭協議相當57%回報欠理據 索償2億敗訴
機艙偷卡海外POS過數 香港首宗 機場附近酒店作基地 偽造交易料逾百萬
機艙偷卡海外POS過數 香港首宗 機場附近酒店作基地 偽造交易料逾百萬
打鼓嶺農夫遭野豬咬 傷勢嚴重
打鼓嶺農夫遭野豬咬 傷勢嚴重
疫後學生衝突增 校長：欺凌雙方有連繫莫分治
疫後學生衝突增 校長：欺凌雙方有連繫莫分治
指證同案被告獲減刑 狎繼弟菲裔男囚9年8月
指證同案被告獲減刑 狎繼弟菲裔男囚9年8月
竊6罐午餐肉 眼科醫生自簽守行為一年
竊6罐午餐肉 眼科醫生自簽守行為一年
指許金山感自辯最有利 官准辯方團隊退出
指許金山感自辯最有利 官准辯方團隊退出
私家車屋苑出閘失控 剷行人路撼舖4傷
私家車屋苑出閘失控 剷行人路撼舖4傷
消委驗12款洗衣香珠 全含致敏物 10濃度達歐盟須標示程度 港未規管籲政府檢視
消委驗12款洗衣香珠 全含致敏物 10濃度達歐盟須標示程度 港未規管籲政府檢視
自備餐盒買外賣逾三成失敗 點名大家樂職員態度差
自備餐盒買外賣逾三成失敗 點名大家樂職員態度差
無葉風扇效率懸殊 加熱差2.8倍送風差3.8倍
無葉風扇效率懸殊 加熱差2.8倍送風差3.8倍
年息1100厘 搗高利貸集團拘4人
年息1100厘 搗高利貸集團拘4人
不靠拍卡追蹤靠細心 九巴尋回走失認障婦
不靠拍卡追蹤靠細心 九巴尋回走失認障婦
同日公布支援社區節能 中電撥款2.4億年增兩成 港燈7000萬擴智惜用電
同日公布支援社區節能 中電撥款2.4億年增兩成 港燈7000萬擴智惜用電
太子道西塌樹3車損毁
太子道西塌樹3車損毁
九市速遞：深圳研推進前海航運產業 助港鞏固國際航運中心地位
九市速遞：深圳研推進前海航運產業 助港鞏固國際航運中心地位
九市速遞：深鐵首3季虧損擴至81億
九市速遞：深鐵首3季虧損擴至81億
九市速遞：穗首間外商獨資醫院落戶
九市速遞：穗首間外商獨資醫院落戶
九市速遞：廣州刷新最長夏季紀錄
九市速遞：廣州刷新最長夏季紀錄
九市速遞：城大東莞獲准全國聯招收生
九市速遞：城大東莞獲准全國聯招收生
灣區手記：「兜底」快餐店 ／文：尚東美
灣區手記：「兜底」快餐店 ／文：尚東美
【Emily】毅行者100K冠軍：熱但跑得快過預期 賽前馬騮「掠奪」檢查站 樂施：已補物資
【Emily】毅行者100K冠軍：熱但跑得快過預期 賽前馬騮「掠奪」檢查站 樂施：已補物資
【Emily】健康快車「泊」多區 免費篩查眼底病變
【Emily】健康快車「泊」多區 免費篩查眼底病變
【Emily】讚《破‧地獄》有誠意值反思 夏志誠：地獄可能係社會加嘅規條
【Emily】讚《破‧地獄》有誠意值反思 夏志誠：地獄可能係社會加嘅規條
【Emily】迪士尼捐長者萬張飛 12‧20前平食buffet
【Emily】迪士尼捐長者萬張飛 12‧20前平食buffet