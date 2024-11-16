癌病人輸藥液過快 中大醫院兩年兩錯

另外，該院8月亦發生過量輸藥予嬰兒的事故，於該院出生3天的嬰兒被輸注較所需劑量高的電解質，事後嬰兒情况穩定出院。

末期患者5日後離世 專家：校錯不常見

衛生署今年第三季接獲私家醫院呈報兩宗「可導致死亡或永久受損或具重大公共衛生風險的錯誤處方藥物」重要風險事件，兩宗皆涉及中大醫院，其中一宗涉向61歲女病人注射鴉片類止痛藥物時輸液速度出錯，署方回覆稱女病人於事件發生數天後因原有病情惡化而去世。

中大醫院回覆查詢稱，該病人7月初入院接受紓緩治療，入院後兩日的早上開始接受藥物輸注，當值護士同日下午發現藥物輸注速度較預期快，醫生得悉事件後為病人檢查，確定病人情况穩定，稱雖然速度較快，但相關藥物的注射劑量屬合理治療範圍。病人之後情况一直保持平穩。

院方稱，由於病人末期癌症病情嚴重，最終在入院7日後離世，院方已按機制主動於事發24小時內呈報衛生署，同時向病人及家屬解釋事件。

港大癌症醫學中心臨牀副教授、內科腫瘤科醫生邱宗祥說，嗎啡輸液速度過快有可能導致病人意識模糊，甚至抑制呼吸，故通常會由兩名護士核對，且通常於機器設定輸液速度，校錯速度的失誤不常見。

不過，中大醫院2022年9月亦曾發生一宗於癌症病人化療時錯誤調校輸注機輸藥速度的事故，病人事後情况穩定。

初生嬰被輸過量電解質 穩定出院

中大醫院今年第二宗事故在8月中發生，該院稱一名於該院出生3天的嬰兒因健康問題需處方靜脈輸液補充電解質，其後醫生發現輸注劑量較原本所需高，即時停止輸液。醫護人員為嬰兒抽血檢查，嬰兒情况穩定，其後已出院；院方按機制主動於24小時內呈報衛生署。

兒童專科醫生嚴秀泳稱，電解質常見種類包括鈉、鉀及鈣質，過量注射鉀嚴重可出現心率不正，肌肉麻痹無力；而鈉過量則有可能引致血壓高、肌肉抽搐甚至神志不清；過量輸入鈣質亦可能對嬰兒心律及腎臟產生影響。

嚴續稱，對於濃縮電解質的輸液量一般醫院做法是經多重核對，又說報告稱該嬰兒事發後抽血檢查顯示情况穩定，相信今次事件不會有長遠影響。

韌帶手術紗布遺膝內 明德：已檢討

另外，明德國際醫院32歲女病人接受前十字韌帶重建手術，一塊紗布被遺留在左膝內，要再做手術取出。明德醫院回覆稱，安排手術取出紗布後病人翌日出院，其後身體狀况良好，強調屬個別事件，已檢討並改善相關規定，防止類似事件再發生。