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港聞

港聞二

指證同案被告獲減刑 狎繼弟菲裔男囚9年8月

【明報專訊】一名菲律賓裔男子於2017至2021年多次性侵同父異母弟弟，包括強迫對方性交和肛交，又要求他吸食冰毒。被告早前承認未經同意下肛交，以及向16歲以下兒童作出猥褻行為等共16罪，昨在高等法院被判監9年8個月。法官判刑時列舉多項加刑因素，包括被告的愛滋病毒（HIV）測試呈陽性，卻在案發時無戴安全套，以及案件對事主造成創傷等，決定以監禁18年為量刑起點，同時因被告指證同案不認罪被告減刑，終判處被告監禁9年8個月。

HIV陽性不戴套 須加刑

被告A. J. B. D（32歲）早前承認8項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻侵犯行為、5項製作兒童色情物品、一項非禮及兩項未經同意下肛交罪。

法官郭啟安判刑引述被告的心理報告，指被告為同性戀者，隨意跟別人發生性行為，但無戀童癖；被告對案中行為感到後悔，望事主家人原諒。郭官又稱，現年18歲的事主X的創傷報告提及，X事發後「profoundly traumatized（深受創傷）」，感到無力、羞恥和內疚，甚至萌生自殺傾向，報告建議X繼續接受心理治療。

官：另被告脫罪 但指證有功

郭官亦列舉多項加刑因素，包括被告身為事主繼兄但破壞誠信犯案；被告愛滋病毒測試呈陽性，卻在犯案時無戴安全套；以及被告曾拍攝犯案過程等，最終決定以監禁18年為量刑起點。

另外，被告早前擔任控方證人，指證同案不認罪被告，即被指跟X肛交的37歲男子熊思昊，最終熊獲陪審團裁定罪名不成立。郭官表示，雖然熊罪脫，但不能忽略被告的努力，認為他可獲得46.5%刑期扣減，加上考慮到整體量刑原則，判處被告監禁9年8個月。

承認案情提到，X在錄影會面稱，自2017年起多次遭被告性侵，被告曾迫他口交、肛交和吞下精液，甚至邀請另一些男子，包括同案被告熊思昊到寓所發生性行為。

此外，被告被捕後，親友在其旺角住所找到一隻USB手指，內有12段性交影片，顯示X與被告互相口交、X替另一名男子口交、X插入被告肛門，以及被告用假陽具插入X肛門等。

【案件編號：HCCC22/23】

相關字詞﹕菲律賓 高等法院 未經同意下作出肛交 向年齡在十六歲以下的兒童作出猥褻行為

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