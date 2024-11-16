疫後學生衝突增 校長：欺凌雙方有連繫莫分治

籲加強「旁觀者」教育

參與「校本預防及處理校園欺凌計劃」的聖公會李福慶中學校長吳幼美昨表示，新冠疫情後不少學童問題持續浮現，發現普遍學生不懂得與人相處，人際衝突變多，守規能力亦變弱，認為與疫情期間錯過暑期適應課程，以及網上授課有關，令學生錯失建構集體回憶和人際關係的機會。談到校園欺凌，她指校方以往慣常分開輔導組、訓導組及社工處理涉欺凌個案的學生，然而發現不少個案均相互連繫，聯合跟進會更有效。

欺凌者生活不遂 可鼓勵活動

主責計劃的教育心理學家鄧意妮介紹，計劃去年12月至今年6月推行，首階段分別向中四學生、班主任派發問卷及會面，以初步篩選懷疑欺凌者及受害者，並了解他們的行為狀况；及後由社工為受害者開設輔導小組，建立支援網絡，並會見個別欺凌者及家長；後期則透過工作坊，加強教師培訓。

聖公會李福慶中學駐校社工傅劍明表示，輔導小組會與學生討論面對或目擊欺凌的處理方法，並介紹學生參與興趣小組及技能訓練等，加強自信及社交技巧。他又發現欺凌者往往自身生活不如意、沒有朋友，導致他們傾向將情緒發泄於別人，並透過欺凌凝聚其他同學，校方遂安排他們參與校內活動加入球隊，以獲得滿足感。

指棘手案「有大人撐腰」

吳幼美表示，非所有學生參與計劃後均有轉變，關鍵在於家長是否願意與學校合作。她稱，較難處理的個案背後主因「有大人撐腰」，個別家長會以各種理由推搪。她認為學校需「上上下下都是同一條線」，前線老師方可放心處理個案。