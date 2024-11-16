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港聞

港聞二

打鼓嶺農夫遭野豬咬 傷勢嚴重

【明報專訊】打鼓嶺昨午有農夫遭野豬襲擊，68歲男事主臀及腿被咬傷，血沾滿長褲，半昏迷送院，經治理後情况嚴重，涉事野豬逃去無終。漁護署正計劃在附近合適地點捕捉野豬。打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明表示，該區一直有不少野豬聚居，會要求政府跟進打鼓嶺野豬情况。

野豬失蹤 農田遺血迹

警方昨午2時許接報，指一名男子在打鼓嶺坪輋路李屋新村一塊農地被野豬襲擊受傷。68歲姓何男事主下半身被野豬咬傷半清醒，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院，經治理後情况嚴重。警員到場調查，沒有發現涉事野豬蹤影，案件列動物咬傷，警方已將事件通知漁護署。現場農田留下大灘血迹，部分沾在農作物及泥土上，附近有排列整齊的瓜菜。據了解，該野豬長約一米，突然跑出咬傷正在農田工作的農夫。

陳月明：撤民間狩獵後野豬增

立法會議員兼打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明引述李屋新村村長稱，事主非該區原居民，是一名農夫，當時正在務農，被野豬襲擊後，其妻跑到田外求救。陳月明表示，打鼓嶺地廣人稀，有一定的野豬數量，過往靠野豬隊壓抑區內野豬問題，但自從政府收回民間狩獵隊許可證後，區內的野豬問題開始變得嚴重。陳月明稱會要求政府以個案形式跟進打鼓嶺的野豬問題，就北區情况特別展開跟進工作。

漁署將捕野豬 籲市民勿挑釁

漁護署透過facebook表示，非常關注事件，已即時派員到場了解野豬出沒的情况，正計劃在附近合適地點展開野豬捕捉行動。漁護署向傷者致以慰問，並希望他早日康復；又呼籲市民如遇野豬應保持鎮定，勿主動走近或干擾牠們，如有需要，可躲在障礙物後，待野豬離開才繼續前進，亦不應用物件拋向野豬或驅趕野豬，以免挑釁野豬而發生危險。

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