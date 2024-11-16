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港聞二

機艙偷卡海外POS過數 香港首宗 機場附近酒店作基地 偽造交易料逾百萬

【明報專訊】警方拘捕3名內地男女，涉嫌利用偷取的旅客銀行卡，以連接越南店舖無線終端收款機（俗稱「POS收款機」），製造虛假交易，涉款3.6億越南盾，即約11萬港元。警方表示，首次發現有人利用連接海外店舖的「POS收款機」在港犯案，相信集團企圖掩人耳目，令事主難以確認銀行卡被盜地點。

拘3男女 涉交易11萬

深水埗警區重案組第三隊案件主管王婉欣高級督察表示，犯罪集團租用機場附近一酒店作為基地，其成員在機埸及不同航班上偷取旅客銀行卡等財物，再將銀行卡送到匿藏在酒店的同黨，在事主發現及取消銀行卡前，利用POS收款機於海外交易。王婉欣稱，集團由今年8月起租用同一酒店房間，相信該集團已運作約3個月，估計已處理逾百萬港元虛假交易，警方將調查具體交易金額及收款機來源地。

8月起租房 機艙老鼠頻出入

警方周三（13日）採取行動，在酒店房間搜出11部連接越南店舖的POS收款機及10張於不同國家發行的銀行卡，另搜出42張交易收據，交易日期為11月12至13日，總金額達3.6億越南盾，即約11萬港元。

檢獲證物所見，收據涉及3間越南銀行。被捕的兩男一女，年齡由27至34歲，據悉3人以護照入境。被捕人已經被暫控「串謀詐騙」罪，昨日下午在西九龍裁判法院提堂。

深水埗警區刑事總督察鄭騏鋒表示，警方首次發現犯罪集團利用連接外國店舖的無線電子收款機製造海外交易，相信藉此掩人耳目，增加警方調查難度。

機場警區今年首10個月共接獲207宗機艙盜竊案件，比去年同期上升89宗，提醒市民要小心保管財物。鄭騏鋒稱，案中犯罪集團長時間在同一間酒店租用房間，有大量不同的訪客到訪，但只會短時間逗留，呼籲酒店業界留意住客訂房要求及到訪紀錄，有懷疑時應盡快通知警方。

相關字詞﹕虛假交易 串謀詐騙 機艙老鼠

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