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口說穩賺不可信 商人賠麥紹棠訟費 官：口頭協議相當57%回報欠理據 索償2億敗訴

【明報專訊】歌手麥浚龍（Juno）的父親、中建置地主席麥紹棠2018年遭商人入稟索償2.2億元，被指游說對方買入中建置地股份，口頭承諾半年可「穩賺」6000萬元，惟最終沒兌現協議。高等法院法官昨頒判辭，指訴訟雙方都是經驗豐富的商人，所謂口頭協議可確保商人「穩賺」，顯然不合邏輯。法官裁定原告一方敗訴，須向麥紹棠支付訟費。

原告吳健南，曾任上市公司元昇國際集團有限公司的執行董事，亦是工廠東主；被告麥紹棠，案發時為中建置地主席、行政總裁兼執行董事。吳健南一方爭議，麥紹棠於2016年透露中建置地將被收購，口頭承諾吳買入中建置地股份後可隨時出售，半年有6000萬元收益，若股價跌穿「3仙半」亦可獲賠差額，就算拋售股份都可獲6000萬元賠償。吳一方稱，雙方承諾為口頭協議，吳要求麥白紙黑字簽下承諾，遭麥拒絕。

官指無證據從麥買入股份

法官鄭蕙心在判辭表示，吳健南指稱的口頭協議欠缺文件證據，無證據證明吳從麥紹棠手上購入股份。法官又指吳供稱透過麥紹棠的股票經紀人、一間金融服務有限公司入股，惟無證據顯示該公司是麥的股票經紀人。

根據吳健南供稱的協議，即使股價下跌，吳注資2.1億元後會「穩賺」，獲麥紹棠支付6000萬元。鄭官認為協議的回報率達57%，條款好得難以置信（too good to be true）。鄭官認為吳一方嘗試證明口頭協議屬實，但庭上無任何理據解釋麥紹棠為何願意負上賠償責任，以確保吳賺錢。

屬資深商人 條款「好得難置信」

另外，吳健南在審訊供稱2016年初和麥紹棠用膳，以商討口頭協議的條款和安排。惟鄭官表示，吳在盤問下無法解釋協議如何運作，顯示協議不合邏輯。鄭官考慮與訟雙方都是經驗豐富的商人，有關口頭協議顯然不合常理，亦不符合商業原則。鄭官裁定口頭協議不存在，裁定吳敗訴。

【案件編號：HCA 2888/18】

相關字詞﹕高等法院 民事索償 中建置地 麥紹棠 麥浚龍（Juno）

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