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外地客按年增五成半 旅局：東南亞增幅大

【明報專訊】旅發局公布，上月訪港旅客數字初步約410萬人次，較去年同期升18%，為2018年同期約七成，其中內地旅客佔約310萬。本港今年首10個月累計旅客人次按年增37%，當中近830萬人次為非內地旅客，按年增近五成半，惟整體均未及2018年同期水平。旅發局總幹事程鼎一表示，由於航班尚未完全恢復等因素，預料全年旅客數字將接近年初預算的4600萬人次。

航班漸增 向歐美推廣爭長途客

截至10月的訪港旅客數字為近3670萬人次，其中2840萬為內地旅客，按年增三分之一；非內地旅客則增54%。旅發局表示，當中以東南亞市場增幅較多，又相信多艘國際郵輪訪港有助吸引更多長途市場旅客來港，另外台灣、菲律賓及印度等市場表現理想。局方稱，隨着來港航班漸增，尤以歐美為甚，相信有助機票價格下調，會藉此機會向歐美推廣，爭取更多長途旅客訪港，亦將於明年3月藉七欖賽事和Art Basel活動勢頭，推出新的品牌廣告。不過局方評估，來年本港旅遊業仍面對挑戰，包括經濟前景不明，以及美元和港元強勢，增加旅客訪港成本等。

為配合推動穆斯林友好旅遊，旅發局設立一站式網站，列出方便穆斯林的酒店、餐廳，以及景點或會展設施，目前網站已收錄逾140間餐廳，包括新增39間獲清真認證或由穆斯林經營的餐廳，另有29間酒店及3個景點或會展設施。

將推4場「冬日維港水上煙火」

為吸引旅客訪港，旅發局下周五（22日）至明年1月1日舉行「香港繽紛冬日巡禮」，包括在西九海濱設置逾萬呎「加大版」聖誕小鎮，面積比去年增三成，以禮物為主題，鎮內佈滿過百份「禮物」打卡裝置；小鎮中央則放置高逾20米的「巨型聖誕樹」，每晚6時起將化身巨型畫布，加入投影效果。另外，局方將推出4場「冬日維港水上煙火」，分別於11月22日晚上7時半，以及平安夜、聖誕夜和拆禮物日的晚上8時在鄰近西九海濱長廊的海面舉行，每場時長10分鐘。

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