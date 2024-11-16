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早悉1/3需自行安排交通 政府消息：已4招應變 吸經驗思旅客特性

【明報專訊】國際郵輪「名人極致號」昨晨抵港後一度有大批旅客排隊等候的士，引起部分旅客不滿。政府消息人士向本報稱，一直有派人留意情况，發現人龍後隨即提出4招應變，包括即時尋求運輸署邀請的士業界到郵輪碼頭、派給的士司機的石油氣券「加碼」、安排旅客先於碼頭內就坐和尋求郵輪放慢落客速度。對於仍出現候車人龍，當局稱會檢視今次經驗再改善。

石油氣券「加碼」吸引的士到場

郵輪碼頭交通一直為人詬病，昨有郵輪泊岸時再出現旅客排長龍候車。政府消息稱，當局早已與郵輪方溝通，得悉郵輪旅客交通計劃，今次「名人極致號」約3000名旅客中三分之二早已安排交通，例如已租下旅遊巴或由本地旅遊公司接待，餘下約三分之一旅客則需抵港後自行安排交通。

政府消息又提及，以往經驗顯示，的士到郵輪碼頭多為「車等人」，較少「人等車」，但昨早發現到場的士大減，已即時應變，包括聯絡運輸署長，由運輸署呼籲的士業界到郵輪碼頭「救駕」，同時郵輪碼頭一方亦同意將派給到場的士的石油氣券由50元增至100元。另邊廂，當局亦安排旅客先於碼頭內就坐，避免在外長期站立，亦尋求船公司放慢落客速度。郵輪所屬公司「名人郵輪」亦確認，已按要求延遲落客，以往一般會在本港泊岸3小時內安排全數乘客落船，昨日則安排最後一批乘客於約10時許離船。

稱以往經驗多「車等人」

不過，4招推出後起初人龍未減，政府消息人士估計與上班時段遇天氣欠佳，多了市民搭的士及道路擠塞有關，令不少的士無意前往碼頭，至昨早9時的士漸多，最終人龍漸散，當局統計昨早約300輛的士到場。政府消息稱，當局會汲取今次經驗，尋求改善空間，包括要更了解不同郵輪旅客的特性。

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