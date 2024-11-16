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郵輪碼頭失「雨算」 的士稀疏客長龍 業界稱天氣差塞車難協調 議員倡寬敞旅巴載豪客

【明報專訊】國際郵輪「名人極致號」昨晨抵港，近3000名旅客到埗，其間一度出現逾百人等候的士的人龍。有候車旅客批評啟德是「其中一個最差的郵輪碼頭」。的士業界稱，昨早天氣欠佳及交通擠塞，較難協調的士到郵輪碼頭。有議員認為，單靠的士難接載大批旅客，建議增設旅遊巴，路線亦應遍及旅客入住的酒店，提高接載效率。

文體旅局稱即增交通 9時後的士漸多

「名人極致號」所屬郵輪公司稱，船抵港前已向政府交代落船時間表，亦分批有序讓旅客離船。文體旅局昨稱，旅遊事務署和運輸署一直密切監察乘客落船和交通情况，亦有立即加強交通服務和人手疏導，通知的士業界增加服務。政府消息人士稱，昨早發現旅客排長龍候車時已即時應變，過往經驗顯示多為「車等人」，較少「人等車」，估計與昨早上班時段下雨有關，會檢視今次事件（見另稿）。

本報記者昨晨6時許到啟德郵輪碼頭觀察，船上旅客約7時起陸續步出抵港大堂，大多選搭的士離開，僅小部分旅客到巴士站候車，當時亦只有零星的士駛入，的士站人龍湧現，其間政府曾呼籲的士司機駛入郵輪碼頭，碼頭亦加碼向的士司機派100元石油氣券；至9時後駛入碼頭的士漸多，逐步消化候車人龍，10時半旅客完全散去。旅客候車期間，旅遊事務署人員及郵輪碼頭董事總經理班智榮亦在場了解。

7時落船 往啟德觀塘站巴士線頭班9時

郵輪碼頭早在網上公布多條前往市區的巴士及穿梭巴士線，但其中前往港鐵啟德站、觀塘站的巴士，以及到觀塘apm的免費穿梭巴士，要早上9時才開出頭班車。另前往旺角、西九文化區及尖沙嘴的收費穿梭巴士，亦只於早上9時及9時30分開出兩班車。

旅客批「去過最差碼頭」 損第一印象

打算留港6日的澳洲旅客Chris批評啟德是他去過「其中一個最差的郵輪碼頭」，大部分郵輪碼頭都有的士候客，但啟德交通不便，雖未至於影響對香港印象，但會令到埗旅客的第一印象是離開碼頭有多困難。美國遊客Joyce約早上8時下船，稱在船上曾有人告知的士站有足夠的士，毋須叫車，結果在的士站等車逾一小時，建議政府改善碼頭交通。

的士業：碼頭少商業活動 難循環載客

的士車行車主協會永遠會長吳坤成稱，郵輪碼頭方面的通訊群組前日已收到郵輪泊岸信息，亦有提及本地、國內及海外遊客人數等，但昨早8至10時屬上班繁忙時間，加上天雨下更易塞車，較難協調。吳又認為郵輪碼頭商業活動少，司機難以到碼頭「循環」載客，「裏面好多時都是無客或者白等」，認為碼頭的商業活動要恢復，方可長遠解決問題。

立法會議員江玉歡認為，目前繁忙時間的士數量不足，亦難單靠的士接載逾千旅客，而且「豪客點會同你坐巴士」，建議政府先掌握郵輪客在港入住的酒店分佈，再安排寬敞旅遊巴接載旅客，並於不同酒店設置站點，以更有效疏導旅客。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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