九市速遞：深圳研推進前海航運產業 助港鞏固國際航運中心地位

廣東省交通運輸廳副廳長徐海波在會上指出，廣東是中國的海洋第一大省，多年來一直持續加大航道建設，積極推動港口規模化、專業化發展，同時推動綠色航運，推廣清潔能源在航運領域的應用。他表示，廣東將繼續加強與港澳溝通協作，以重大交通基礎設施項目為切入點，推進大灣區交通基礎設施互聯互通，全面打造內聯外通、便捷高效的大灣區綜合航運網絡。

香港運輸及物流局長林世雄稱，香港作為國際航運中心，具備強大的港口設施和服務能力，擁有高度發達的航運服務業和綠色智能航運的領先地位，一直以高效的物流和航運服務聞名全球；未來將持續與大灣區內地城市加強合作，促進海港聯運模式發展，提高貨運物流能力，為內地及大灣區海運公司提供高質量服務。

大會上，前海管理局及深圳海事局簽署戰略合作協議，前海將深化航運服務集聚區建設，推動船舶租賃產業大幅增長，實施海事服務創新，並加強大灣區組合港建設，提升海事金融與法律服務水平。